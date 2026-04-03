مەملەكەت باسشىسى ش ق و اكىمى نۇرىمبەت ساقتاعانوۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتكە ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى مەن ورنىقتى ءوسىمىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا اتقارىلىپ جاتقان شارالار تۋرالى باياندالدى.
نۇرىمبەت ساقتاعانوۆ 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسىنا سايكەس وبلىستا وڭ ديناميكا بايقالاتىنىن ايتتى.
ينۆەستيتسيا، قۇرىلىس، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە ساۋدا سالالارى ءوسىم كورسەتىپ وتىر. نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى 838 ميلليارد تەڭگەدەن استى. ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدە 101 جوبا بار.
قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ كولەمى 460 ميلليارد تەڭگەگە جۋىقتادى. اۋىل شارۋاشىلىعىنداعى جالپى ءونىم 550 ميلليارد تەڭگەدەن، ال ساۋدا سالاسىندا 2460 ميلليارد تەڭگەدەن استى.
407 مىڭ شارشى مەتردەن استام تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلدى. جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى 4,6 پايىز دەڭگەيىندە تۇراقتاپ، 29 مىڭ ادام ەڭبەكپەن قامتىلدى.
جۇمىسپەن قامتۋدىڭ وڭىرلىك كارتاسى اياسىندا بيىل 17440 جۇمىس ورنىن اشۋ (1-توقساننىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 3317 جۇمىس ورنى اشىلدى) قاراستىرىلىپ وتىرعانى جونىندە مالىمدەدى.
الەۋمەتتىك سالادا ا ا ك الۋشىلار سانى ازايىپ كەلەدى.
اۋىلدىق اۋماقتاردى دامىتۋ جانە قونىستانۋشىلاردى قولداۋ باعدارلامالارى، سونىڭ ىشىندە «شىعىس شاقىرادى» وڭىرلىك جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
شىعىس قازاقستاندا ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋعا باسا ءمان بەرىلەدى. بىلتىر ۇزىندىعى 856 شاقىرىم بولاتىن جولدار مەن كوشەلەردە جوندەۋ جۇمىستارى اياقتالدى.
مەملەكەت باسشىسى ەكولوگيالىق احۋالدى جاقسارتۋ، ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋ، ينۆەستيتسيا تارتۋ جانە وڭىردەگى ءتۋريزمدى دامىتۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋ بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
ايتا كەتەيىك، ش ق و- دا سۋ تاسقىنىنا قارسى اۋەدەن باقىلاۋ جۇرگىزىلدى.