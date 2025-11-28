مەملەكەت باسشىسى اۋىل اكىمدەرىنىڭ وكىلەتتىگىن ناقتىلاۋ جونىندە تاپسىرما بەردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل اكىمدەرىنىڭ ديالوگ-پلاتفورماسىندا اۋىل اكىمدەرىنىڭ وكىلەتتىگىن كۇشەيتۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
- اۋىل اكىمدەرىنىڭ وكىلەتتىكتەرىن كۇشەيتۋ كەرەك. ءبىراق مۇنى حالىققا پايداسى تيەتىندەي مۇقيات ويلاستىرىپ ىسكە اسىرعان ءجون. سوڭعى جىلدارى جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارى كەزەڭ-كەزەڭىمەن قوسىمشا وكىلەتتىككە يە بولىپ، ولاردىڭ دەربەستىگى ارتا ءتۇستى. بۇل - مەنىڭ ناقتى ۇستانىمىم. ويتكەنى اۋىل اكىمدەرى ەلدەگى اعايىننىڭ تۇرمىس-تىرشىلىگىنە قاتىستى تۇيتكىلدەردى شەشۋمەن اينالىسادى. قازىرگى ۋاقىتتا ءماجىلىس «جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك باسقارۋ جانە ءوزىن ءوزى باسقارۋ تۋرالى» زاڭعا ەنگىزىلەتىن تۇزەتۋلەردى قاراستىرىپ جاتىر. اتالعان نورمالار اكىمدەرگە كوشە ساۋداسىنا مونيتورينگ جۇرگىزۋگە، قوعامدىق اۋماقتاردى اباتتاندىرۋعا، ارناۋلى تەحنيكالار ساتىپ الۋعا قاتىستى وكىلەتتىكتەر بەرۋدى كوزدەيدى. دەگەنمەن زاڭنامانىڭ ەكىۇشتى تۇستارى دا بار. ماسەلەن، اكىمدەرگە جەرگىلىكتى دەڭگەيدەگى باسقارۋ ورگاندارىنىڭ جۇمىسىنا وڭ ىقپال ەتۋگە ناقتى مۇمكىندىك بەرىلمەيدى. بۇگىن اكىم يرينا شيشكينا اۋىل اكىمدەرىنىڭ مەملەكەتتىك دەرەك قورىنا قولى جەتپەي وتىرعانىن ايتتى. بۇل ماسەلەنى شەشۋ قاجەت. مىنە، وسىنداي كەمشىلىكتەردىڭ سالدارىنان اكىمدەر تۇرعىنداردىڭ تالاپ-تىلەگىن ورىنداي المايدى. اشىعىن ايتقاندا، كەيبىر جاعدايدا دارمەنسىز كۇيگە تۇسەدى. وعان جول بەرۋگە بولمايدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ ءتۇرلى دەڭگەيى اراسىنداعى جاۋاپكەرشىلىك شەگى انىقتالماعانىن اتاپ ءوتتى. بۇل وڭىرلەردەگى جاعدايعا كەرى اسەر ەتەدى.
- اۋىل اكىمدەرىنىڭ وكىلەتتىكتەرى ايقىن بولۋى كەرەك دەپ سانايمىن. زاڭنامالىق تۇزەتۋلەردى تالقىلاعان كەزدە دەپۋتاتتارعا وسى جايتتاردى ەسكەرۋدى ۇسىنامىن. سونداي-اق وسى جيىندا اۋىلدىق وكرۋگ اكىمدەرى كوتەرگەن ۇسىنىستاردى دا ەسكەرگەن ءجون. بۇگىن ءسوز العاندار اۋىل اكىمدەرىنە فۋنكتسيونالدىق مىندەتىنە كىرمەيتىن قىزمەتتەردى قوسا اتقارۋ جۇكتەلگەنى جونىندە ايتتى. شىن مانىندە، اۋىل اكىمدەرى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قۇزىرەتىنە جاتاتىن مىندەتتەردى نەگە اتقارۋعا ءتيىس؟! ۇكىمەت مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىمەن بىرلەسىپ، اۋدان جانە اۋىل اكىمدەرىنىڭ قۇزىرەتىنە جاتپايتىن، قايتالاناتىن جانە جەتىسپەيتىن وكىلەتتىكتەرىن انىقتاۋ ماقساتىندا جاعدايعا ەگجەي-تەگجەيلى تالداۋ جۇرگىزۋگە ءتيىس. ءبىر اي ىشىندە ولاردى تۇزەتۋ، جويۋ نەمەسە جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك باسقارۋ ساتىلارى اراسىندا قايتا ءبولۋ تۋرالى ۇسىنىس ەنگىزۋدى تاپسىرامىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت اۋىل اكىمدىكتەرى قىزمەتكەرلەرىنە جاعداي جاساۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.