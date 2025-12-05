مەملەكەت باسشىسى: الدىمىزدا بيزنەس بەتپە-بەت كەلەتىن اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى ازايتۋ مىندەتى تۇر
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ «التىن ساپا» جانە «پارىز» سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارىن، «قازاقستاننىڭ ۇزدىك تاۋارى» رەسپۋبليكالىق كورمە-كونكۋرسىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە ەكونوميكانى ساپالى دامىتۋ ءۇشىن رەفورمالاردى جالعاستىرۋ كەرەكتىگىن ايتتى.
- ەڭ الدىمەن، ەكونوميكانىڭ تيىمدىلىگى مەن الەۋەتىن ارتتىرۋ — باستى ماقسات. كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرىن قۇرۋعا موراتوري جاريالاندى. باسەكەلەستىك ورتاعا بەرىلەتىن 473 نىساننىڭ ءتىزىمى جاسالدى. ساراپشىلاردىڭ ەسەبى بويىنشا، بۇل كاسىپكەرلەرگە شامامەن 3,5 تريلليون تەڭگە پايدا تابۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. الدىمىزدا بيزنەس بەتپە- بەت كەلەتىن اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى ازايتۋ مىندەتى تۇر. بۇعان دەيىن زاڭنامانى تۇگەل تەكسەرىپ، ونى جەتىلدىرۋ جونىندە تاپسىرما بەرگەن بولاتىنمىن. ءول ۇشىن ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگىنىڭ جانىنان ينتەللەكت ارقىلى رەتتەۋ ورتالىعى قۇرىلادى، مىندەتتى تالاپتار ءتىزىمى ەنگىزىلەدى. سوندىقتان ۇكىمەت پەن بيزنەس-قوعامدىقتىڭ ۇيلەسىمدى ارەكەت ەتۋىن، اسىرەسە، سيفرلىق ىقپالداستىقتى كۇشەيتۋ كەرەك. كاسىپكەرلەر بيۋروكراتيانىڭ ازايعانىن سەزىنۋگە ءتيىس، ياعني بۇل وتكەننىڭ ەنشىسىندە قالۋى كەرەك. ۇكىمەت پەن قاداعالاۋشى ورگاندارعا وسىنداي مىندەت جۇكتەيمىن. باعانىڭ ەركىن نارىق تالاپتارىنا ساي قالىپتاسۋى، مەملەكەت يەلىگىنەن جاپپاي شىعارۋ جانە يكەمدى رەتتەۋ ساياساتى - ەكونوميكانىڭ تابىستى ترانسفورماتسياسىنىڭ كەپىلى، - دەدى ول.