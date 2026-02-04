مەملەكەت باسشىسى پاكىستان پرەزيدەنتى اسيف الي زارداريمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى
يسلاماباد. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ يسلاماباد قالاسىندا وزىنە جانە قازاقستان دەلەگاتسياسىنا قوناقجايلىق كورسەتكەنى ءۇشىن اسيف الي زارداريگە العىس ايتىپ، ساپاردىڭ جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلعانىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت وتىز جىلدان استام ۋاقىت ىشىندە قازاقستان مەن پاكىستان مازمۇندى ساياسي ديالوگ ءوربىتىپ، ءتۇرلى سالادا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دايەكتى تۇردە نىعايتىپ كەلە جاتقانىنا توقتالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پىكىرىنشە، قازاقستان - جەر اۋماعى مەن ەكونوميكالىق الەۋەتى تۇرعىسىنان ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى ەل. ال پاكىستان وڭتۇستىك ازيا، ورتالىق ازيا، سونداي-اق تاياۋ شىعىس تۇيىسكەن تۇستا ءتيىمدى ورنالاسقان. بۇل - ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگيالىق ماقساتتارعا قول جەتكىزۋگە ىقپال ەتەتىن ماڭىزدى گەوساياسي ارتىقشىلىق.
مەملەكەت باسشىسى پرەمەر-مينيستر شاحباز شاريفپەن جۇرگىزگەن كەلىسسوزدەر ناتيجەسىندە استانا مەن يسلاماباد اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى جاڭا ستراتەگيالىق دەڭگەيگە كوتەرۋ جونىندەگى بىرلەسكەن دەكلاراتسياعا قول قويىلعانىن اتاپ ءوتتى. بۇل قادام باۋىرلاستىق بايلانىستاردى تولىق ايقىنداپ، ەكى ەلدىڭ بارلىق باعىت بويىنشا ىقپالداستىقتى ۇدايى كەڭەيتۋگە بەيىل ەكەنىن بايقاتادى.
اسيف الي زارداري ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋ دەڭگەيىن جوعارى باعالاپ، پاكىستان تاراپىنىڭ ءوزارا ءتيىمدى ىقپالداستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا نيەتتى ەكەنىن راستادى.
تاراپتار ەكىجاقتى كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماسىپ، ۇزاق مەرزىمدى قارىم-قاتىناستى كەڭەيتۋدىڭ جاڭا باعىتتارىن بەلگىلەدى. قاسىم-جومارت توقايەۆ ساپار قورىتىندىسى قوس حالىقتىڭ وركەندەۋى جولىندا قازاقستان مەن پاكىستان اراسىنداعى سەرىكتەستىككە تىڭ سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.