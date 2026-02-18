مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازاماتتارعا ارنالعان قولجەتىمدى ورتا قاعيدالارى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالالىق ءماسليحاتى مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازاماتتارعا قولجەتىمدى ورتا قۇرۋ قاعيدالارىن بەكىتتى. قۇجات قالالىق ينفراقۇرىلىم نىساندارىن قاۋىپسىز ءارى كەدەرگىسىز پايدالانۋ ماقساتىندا ازىرلەنگەن.
قاعيدالاردى «استانا قالاسىنىڭ جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ باسقارماسى» باسشىسى ەرلان ءجۇسىپوۆ دەپۋتاتتارعا تانىستىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، جاڭا تالاپتار مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتاردىڭ قالالىق نىساندار مەن الەۋمەتتىك قىزمەتتەرگە تەڭ قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
تالقىلاۋ بارىسىندا دەپۋتات باۋىرجان سمايىلوۆ كەيبىر تۇرعىن ۇيلەردە پاندۋستاردىڭ ورنىنا ورناتىلعان ليفتىلەردىڭ قولايسىز جانە قاۋىپتى ەكەنىن ايتتى. مىسالى، كوكتال-1 تۇرعىن الابىنداعى «ميرنىي دوم» تۇرعىن ۇيىندە وسىنداي ليفتتەر پايدالانۋ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازاماتتار ءۇشىن ءقاۋىپ تۋدىرادى.
- مەنىڭ ۇسىنىسىم بويىنشا اتالعان ليفتىلەر پاندۋستارعا اۋىستىرىلدى. بولاشاقتا جاڭا تۇرعىن ءۇي جوبالارىندا وسىنداي شەشىمدەرگە جول بەرىلمەسىن، - دەدى دەپۋتات.
ءماسليحاتتا اتاپ وتىلگەندەي، قاعيدالار جوبالاۋ كەزەڭىنەن باستاپ ينفراقۇرىلىم نىساندارىن ارنايى قۇرىلعىلارمەن جابدىقتاۋدى، تەحنيكالىق ستاندارتتاردى ساقتاۋدى جانە جوبالاۋ كەزىندە قولجەتىمدىلىكتى مىندەتتى تۇردە ەسكەرۋدى كوزدەيدى.
وسىعان دەيىن قازاقستاندا 27 مىڭنان اسا نىسان مۇگەدەكتىگى بار ادامدار ءۇشىن بەيىمدەلگەنى تۋرالى جازدىق.