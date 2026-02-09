مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ادامدى جۇمىسپەن قامتىعاندارعا سالىق قالاي سالىنادى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك ءجۇمانعاريننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن سالىق كودەكسىن ەنگىزۋ جونىندەگى جوبالىق كەڭسەنىڭ ءتورتىنشى وتىرىسىندا مۇگەدەكتىگى بار ادامداردى جۇمىسقا ورنالاستىرعان ۇيىمداردىڭ ءوتىنىشى قارالدى.
كوتەرىلگەن ماسەلە - جاڭا سالىق كودەكسىندەگى وزگەرىستەرگە بايلانىستى وسىنداي قىزمەتكەرلەرگە سالىق سالۋ ءتارتىبى.
پارلامەنتتەگى سالىق رەفورماسىن تالقىلاۋ بارىسىندا مۇگەدەكتىگى بار ادامداردى جۇمىسقا ورنالاستىراتىن بارلىق ۇيىمدارداعى تەڭ جاعدايدى قامتاماسىز ەتۋ ءتاسىلى وزگەرتىلدى. اتاپ ايتقاندا، دەپۋتاتتاردىڭ ۇسىنىسى بويىنشا، كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعى بويىنشا سالىق جەڭىلدىگىن قولدانۋ ماقساتىندا 2026-جىلدان باستاپ مۇگەدەكتىگى بار قىزمەتكەرلەرگە ەڭبەكاقى تولەۋ قورىنىڭ %51 ءبىرىڭعاي ۇلەسى قولدانىلادى. ياعني، ەستۋ، سويلەۋ، كورۋ قابىلەتى جاعىنان مۇگەدەكتىگى بار ادامدار جۇمىس ىستەيتىن مامانداندىرىلعان ۇيىمداردا بۇرىن قولدانىلعان %35 دىق ۇلەس نورماسى وزگەردى. قابىلدانعان نورما سالىق تولەۋشىلەرگە ءىشىنارا تاڭداۋ ءتاسىلىن جويىپ، جۇمىس بەرۋشىنىڭ ۇيىمدىق-قۇقىقتىق نىسانعا قاراماستان، مۇگەدەك ادامدى جۇمىسپەن قامتۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرادى. بۇل رەتتە مۇگەدەكتىگى بار قىزمەتكەرلەردىڭ وزدەرى ءۇشىن جەكە تابىس سالىعى بويىنشا جەڭىلدىك تولىقتاي ساقتالادى. نورمانىڭ نەگىزگى ماقساتى - جۇمىس بەرۋشىنى جۇمىس ورنىن قۇرۋعا جانە ساقتاۋعا ىنتالاندىرۋ.
سونىمەن قاتار، العاش رەت سالىق كودەكسىنە مۇگەدەكتىك توبىنا بايلانىستى ج ت س بويىنشا الەۋمەتتىك سالىق شەگەرىمىن سارالاۋ نورماسى ەنگىزىلدى. ەگەر بۇرىن جۇمىس ىستەيتىن مۇگەدەكتىگى بار ادام ءۇشىن شەگەرىمنىڭ جالپى شەگى 882 ا ە ك بولسا، جاڭا تۇزەتۋدە بۇل شاما ءۇشىنشى توپتاعى مۇگەدەكتىك ءۇشىن ساقتالعان. ءبىرىنشى جانە ەكىنشى توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار قىزمەتكەر ءۇشىن شەگەرىم مولشەرى 5000 ا ە ك- كە دەيىن ۇلعايتىلدى.
سونىمەن بىرگە مەملەكەتتىك ورگاندارعا وسى نورمانى قولدانۋ بويىنشا وتىنىشتەر تۇسە باستاعان. اتاپ ايتقاندا، ەگەر كۇنتىزبەلىك جىل ىشىندە قىزمەتكەردىڭ دەنساۋلىق جاعدايى ناشارلاسا، ءۇشىنشى توپتاعى مۇگەدەكتىك ءبىرىنشى نەمەسە ەكىنشى بولىپ وزگەرسە نەمەسە مۇگەدەكتىك توبى تومەندەگەن جاعدايدا ءبىر جىلعا ج ت س ەسەپتەۋ ءتارتىبى ماسەلەسى تۋىندايدى. سالىق كودەكسىنىڭ 404-بابىنىڭ 2-تارماعىنا سايكەس، الەۋمەتتىك سالىق شەگەرىمى ءۇشىن نەگىزدەمە تۋىنداعان نەمەسە بۇرىن بولعان كۇنتىزبەلىك جىل قولدانىلادى.
وسى ماسەلەنىڭ الەۋمەتتىك ماڭىزىن ەسكەرە وتىرىپ، جوبالاۋ كەڭسەسىنىڭ وتىرىسىندا مۇگەدەكتىك توبى ءبىرىنشى نەمەسە ەكىنشىدەن ۇشىنشىگە نەمەسە كەرىسىنشە وزگەرگەن جاعدايدا، بۇكىل كۇنتىزبەلىك جىل ءۇشىن 5000 ا ە ك مولشەرىندە الەۋمەتتىك سالىق شەگەرىمىن قولدانۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.
قابىلدانعان شەشىم جۇمىس ىستەيتىن مۇگەدەكتىگى بار ادامداردىڭ كىرىسىن قوسىمشا قورعاۋعا، سالىق جۇكتەمەسىن ازايتۋعا جانە ادىلەتتى ءتاسىلدى قولدانۋعا باعىتتالعان.
ەڭ جيى كوتەرىلەتىن ماسەلەنىڭ ءبىرى، سالىق تولەۋشىنىڭ دەربەس شوتىندا ارتىق تولەم بولعان جاعدايدا، ق ق س تولەگەننەن كەيىن، رەزيدەنتكە ەلەكتروندىق شوت-فاكتۋرا جازىپ بەرۋ ءراسىمى مەن مەرزىمى تۋرالى. بۇل ماسەلە بويىنشا مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى جاقىن ارادا ءوزىنىڭ اقپاراتتىق رەسۋرسىندا رەسمي تۇسىنىكتەمە بەرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇدان باسقا، جوبالىق كەڭسەنىڭ وتىرىسىندا «اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسىنىڭ باستاماسىمەن كۆازيمەملەكەتتىك كومپانيانى ساتىپ الۋ كەزىندە سالىق تولەۋشىنىڭ شىعىسىن ەسەپكە الۋ ماسەلەسى كوتەرىلدى. ول شىعىسى كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعى بويىنشا شەگەرۋگە جاتپايتىن وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا نەگىزىندە ارنايى سالىق رەجيمىن قولداناتىن سۋبەكتىلەردەن تاۋارلار، جۇمىستار مەن كورسەتىلەتىن قىزمەتتى ساتىپ الۋعا قاتىستى. بۇل ماسەلە قوسىمشا پىسىقتاپ، زاڭعا تاۋەلدى اكتىلەرگە وزگەرىس ەنگىزۋدى، سونداي-اق ىقتيمال جەتكىزۋشىگە قويىلاتىن بىلىكتىلىك تالابىن تۇزەتۋدى قاجەت ەتەدى.
وتكەن اپتادا مەملەكەتتىك ورگاندار مەن مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنە call-ورتالىق جانە Salykbot تەلەگرام-ارناسى ارقىلى 14 مىڭعا جۋىق ءوتىنىش كەلىپ تۇسكەن. بۇل ونىڭ الدىنداعى اپتاعا قاراعاندا 2,1 مىڭعا از.
