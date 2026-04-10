    10:25, 10 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    مەلانيا ترامپ ەپشتەينمەن بايلانىسى تۋرالى مالىمدەمە جاسادى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش-تىڭ ءبىرىنشى حانىمى مەلانيا ترامپ دجەففري ەپشتەينمەن قانداي دا ءبىر بايلانىسى بولعانىن جوققا شىعاردى، دەپ حابارلايدى Anadolu.

    Мелания Трамп
    Фото: Wikimedia

    «مەنى ماسقارا اتى شىققان دجەففري ەپشتەينمەن بايلانىستىراتىن جالعان اقپارات بۇگىن توقتاتىلۋى ءتيىس»، - دەدى ول اق ۇيدە.

    مەلانيا ترامپتىڭ ايتۋىنشا، ءوزى جانە جۇبايى، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كەيدە ەپشتەين قاتىسقان قوعامدىق ءىس-شارالارعا بارعان. الايدا بۇل نيۋ-يورك پەن فلوريداداعى پالم-بيچ ەليتالىق ورتاسىنا ءتان قالىپتى جاعداي بولعان.

    «ناقتى ايتامىن، مەندە ەشقاشان دجەففري ەپشتەينمەن دە، ونىڭ سىبايلاسى گيسلەين ماكسۆەللمەن دە ەشقانداي قارىم-قاتىناس بولعان ەمەس»، - دەپ مالىمدەدى ول.

    Бейсен Сұлтан
