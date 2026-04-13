ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:57, 13 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    مەكتەپتەردە بالالار ادەبيەتى ون كۇندىگى ءوتىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسى اياسىندا «بالالار كىتاپحاناسى» جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ جالعاسىپ جاتىر. بۇل شارا شەڭبەرىندە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا بالالار ادەبيەتى ونكۇندىگى باستالدى.

    Мектептерде балалар әдебиеті онкүндігі өтіп жатыр
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، اۋقىمدى مادەني-اعارتۋشىلىق باستاما وقۋشىلاردىڭ كىتاپ وقۋعا قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋعا، عىلىمي-تانىمدىق جانە كوركەم ادەبيەت ارقىلى رۋحاني-ادامگەرشىلىك قۇندىلىقتاردى قالىپتاستىرۋعا، سونداي-اق بالالاردىڭ شىعارماشىلىق جانە زياتكەرلىك الەۋەتىن دامىتۋعا باعىتتالعان.

    - ون كۇندىك اياسىندا مەكتەپتەردە كىتاپ كورمەلەرى، ادەبي كەزدەسۋلەر، ەرتەگى وقۋ ساعاتتارى، شىعارماشىلىق بايقاۋلار، پىكىرتالاستار جانە وتباسىلىق وقۋ مادەنيەتىن ناسيحاتتايتىن ءتۇرلى فورماتتاعى تاربيەلىك-تانىمدىق ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلىپ كەلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    سونىمەن قاتار، باستاما مەكتەپ كىتاپحاناسىنىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇدەرىسىندەگى ءرولىن ارتتىرۋعا، كىتاپحاناشىلار، مۇعالىمدەر، وقۋشىلار مەن اتا-انالار اراسىنداعى ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    جوبا اياسىنداعى ءىس-شارالارعا 1-11-سىنىپ وقۋشىلارى، مەكتەپ كىتاپحاناشىلارى، ءپان مۇعالىمدەرى، سىنىپ جەتەكشىلەرى جانە اتا-انالار قاتىسادى.

    ايتا كەتەيىك، اتالعان ونكۇندىك بالالار ادەبيەتىنىڭ ۇزدىك ۇلگىلەرىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا، وقۋشىلاردىڭ سويلەۋ مادەنيەتى مەن شىعارماشىلىق ويلاۋىن دامىتۋعا، سونداي-اق وتباسىلىق كىتاپ وقۋ ءداستۇرىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى مادەني-اعارتۋشىلىق باستاما بولماق.

    وسىعان دەيىن «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسىن كورنەكى سۇيەمەلدەۋ ماقساتىندا زاماناۋي برەندبۋك ازىرلەنگەنىن جازدىق.

    تەگ:
    مادەنيەت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار