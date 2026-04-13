مەكتەپتەردە بالالار ادەبيەتى ون كۇندىگى ءوتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسى اياسىندا «بالالار كىتاپحاناسى» جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ جالعاسىپ جاتىر. بۇل شارا شەڭبەرىندە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا بالالار ادەبيەتى ونكۇندىگى باستالدى.
وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، اۋقىمدى مادەني-اعارتۋشىلىق باستاما وقۋشىلاردىڭ كىتاپ وقۋعا قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋعا، عىلىمي-تانىمدىق جانە كوركەم ادەبيەت ارقىلى رۋحاني-ادامگەرشىلىك قۇندىلىقتاردى قالىپتاستىرۋعا، سونداي-اق بالالاردىڭ شىعارماشىلىق جانە زياتكەرلىك الەۋەتىن دامىتۋعا باعىتتالعان.
- ون كۇندىك اياسىندا مەكتەپتەردە كىتاپ كورمەلەرى، ادەبي كەزدەسۋلەر، ەرتەگى وقۋ ساعاتتارى، شىعارماشىلىق بايقاۋلار، پىكىرتالاستار جانە وتباسىلىق وقۋ مادەنيەتىن ناسيحاتتايتىن ءتۇرلى فورماتتاعى تاربيەلىك-تانىمدىق ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلىپ كەلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، باستاما مەكتەپ كىتاپحاناسىنىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇدەرىسىندەگى ءرولىن ارتتىرۋعا، كىتاپحاناشىلار، مۇعالىمدەر، وقۋشىلار مەن اتا-انالار اراسىنداعى ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جوبا اياسىنداعى ءىس-شارالارعا 1-11-سىنىپ وقۋشىلارى، مەكتەپ كىتاپحاناشىلارى، ءپان مۇعالىمدەرى، سىنىپ جەتەكشىلەرى جانە اتا-انالار قاتىسادى.
ايتا كەتەيىك، اتالعان ونكۇندىك بالالار ادەبيەتىنىڭ ۇزدىك ۇلگىلەرىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا، وقۋشىلاردىڭ سويلەۋ مادەنيەتى مەن شىعارماشىلىق ويلاۋىن دامىتۋعا، سونداي-اق وتباسىلىق كىتاپ وقۋ ءداستۇرىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى مادەني-اعارتۋشىلىق باستاما بولماق.
وسىعان دەيىن «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسىن كورنەكى سۇيەمەلدەۋ ماقساتىندا زاماناۋي برەندبۋك ازىرلەنگەنىن جازدىق.