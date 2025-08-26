مەكتەپتەر مەن بالاباقشالارعا جاڭا سانيتارلىق تالاپتار ەنگىزىلەدى
استانا. قازاقپارات - 2025-2026 -جىلداردىڭ جاڭا ەپيدەميالىق ماۋسىمىنا دايىندىق جونىندە ق ر باس مەملەكەتتىك سانيتاريالىق دارىگەرىنىڭ قاۋلىسى قابىلداندى، دەپ حابارلايدى سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتى.
قاۋلى 2025- 2026 -جىلدارداعى ج ر ۆ ي، تۇماۋ جانە COVID-19 بويىنشا ەپيدەميالىق ماۋسىم كەزەڭىندە سانيتاريالىق-ەپيدەمياعا قارسى، سانيتاريالىق-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋدى كوزدەيدى.
ونىڭ ىشىندە:
اعىمداعى جىلعى 15-قىركۇيەكتەن باستاپ تۇماۋعا قارسى ۆاكسيناتسيا جۇرگىزۋ؛
مەديتسينالىق ۇيىمداردا كىرە بەرىستە «سۇزگىلەردىڭ» جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋ، ماسكالاردى پايدالانۋ، انتيسەپتيكتەردىڭ بولۋى؛
ج ر ۆ ي، تۇماۋ جانە COVID-19 بەلگىلەرى بار جۇكتى ايەلدەر مەن 1 جاسقا دەيىنگى بالالارعا ۇيدە شاقىرۋعا ءبىرىنشى كەزەكتە قىزمەت كورسەتۋ؛
بالاباقشالاردا كۇندەلىكتى تاڭەرتەڭگى سۇزگىنى جۇرگىزۋ، ج ر ۆ ي جانە تۇماۋ بەلگىلەرى بار بالالاردى شەتتەتۋ؛
سونىمەن قاتار ورتا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ءبىر سىنىپتاعى وقۋشىلاردىڭ %20-30 ى ءبىر ينكۋباتسيالىق كەزەڭ ىشىندە ج ر ۆ ي- مەن اۋىرعان جاعدايدا، جالپى ءبىلىم بەرەتىن ۇيىمداردا كابينەتتىك وقىتۋ جۇيەسى جويىلادى جانە كۇنتىزبەلىك 10 كۇن ىشىندە جاڭا بالالاردى سىنىپتارعا قابىلداۋعا تىيىم سالىنادى.
- ءبىر ينكۋباتسيالىق كەزەڭ ىشىندە وقۋشىلاردىڭ جالپى سانىنىڭ %30 ى جانە ودان كوبى ج ر ۆ ي-مەن اۋىرعان جاعدايدا، وقۋشىلار ونلاين وقىتۋعا كوشىرىلەدى، - دەلىنگەن كوميتەت تاراتقان اقپاراتتا.