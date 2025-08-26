ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:40, 26 - تامىز 2025 | GMT +5

    مەكتەپتەر مەن بالاباقشالارعا جاڭا سانيتارلىق تالاپتار ەنگىزىلەدى

    استانا. قازاقپارات - 2025-2026 -جىلداردىڭ جاڭا ەپيدەميالىق ماۋسىمىنا دايىندىق جونىندە ق ر باس مەملەكەتتىك سانيتاريالىق دارىگەرىنىڭ قاۋلىسى قابىلداندى، دەپ حابارلايدى سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتى.

    Түркістан мектептеріне «ақылды» жүйе енгізіліп жатыр
    فوتو: تۇركىستان وبلىسى ءبىلىم باسقارماسى

    قاۋلى 2025- 2026 -جىلدارداعى ج ر ۆ ي، تۇماۋ جانە COVID-19 بويىنشا ەپيدەميالىق ماۋسىم كەزەڭىندە سانيتاريالىق-ەپيدەمياعا قارسى، سانيتاريالىق-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋدى كوزدەيدى.

    ونىڭ ىشىندە:

    اعىمداعى جىلعى 15-قىركۇيەكتەن باستاپ تۇماۋعا قارسى ۆاكسيناتسيا جۇرگىزۋ؛
    مەديتسينالىق ۇيىمداردا كىرە بەرىستە «سۇزگىلەردىڭ» جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋ، ماسكالاردى پايدالانۋ، انتيسەپتيكتەردىڭ بولۋى؛
    ج ر ۆ ي، تۇماۋ جانە COVID-19 بەلگىلەرى بار جۇكتى ايەلدەر مەن 1 جاسقا دەيىنگى بالالارعا ۇيدە شاقىرۋعا ءبىرىنشى كەزەكتە قىزمەت كورسەتۋ؛
    بالاباقشالاردا كۇندەلىكتى تاڭەرتەڭگى سۇزگىنى جۇرگىزۋ، ج ر ۆ ي جانە تۇماۋ بەلگىلەرى بار بالالاردى شەتتەتۋ؛
    سونىمەن قاتار ورتا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ءبىر سىنىپتاعى وقۋشىلاردىڭ %20-30 ى ءبىر ينكۋباتسيالىق كەزەڭ ىشىندە ج ر ۆ ي- مەن اۋىرعان جاعدايدا، جالپى ءبىلىم بەرەتىن ۇيىمداردا كابينەتتىك وقىتۋ جۇيەسى جويىلادى جانە كۇنتىزبەلىك 10 كۇن ىشىندە جاڭا بالالاردى سىنىپتارعا قابىلداۋعا تىيىم سالىنادى.

    - ءبىر ينكۋباتسيالىق كەزەڭ ىشىندە وقۋشىلاردىڭ جالپى سانىنىڭ %30 ى جانە ودان كوبى ج ر ۆ ي-مەن اۋىرعان جاعدايدا، وقۋشىلار ونلاين وقىتۋعا كوشىرىلەدى، - دەلىنگەن كوميتەت تاراتقان اقپاراتتا.

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار