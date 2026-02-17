مەكتەپ وقۋشىلارى قانداي قىلمىسقا كوپ بارادى
استانا. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسى قۇلسارى قالاسىندا سىنىپتاستارىنا بالتا الىپ جۇگىرگەن وقۋشى وقيعاعا ءوزىنىڭ قورعانۋ ارەكەتى رەتىندە بارعانىن ايتقان. ونىڭ اناسىنىڭ بۇل مالىمدەمەسىن ەسكەرە وتىرىپ تەكسەرۋ جۇرگىزىلگەنى تۋرالى سۇراقتار قويىلدى.
بۇل سۇراققا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن بريفينگىدە ىشكى ىستەر مينيسترلىگى اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى عالىم سارعۇلوۆ جاۋاپ بەردى.
- قازىرگى ۋاقىتتا 293-باپ بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ءىس اياقتالعان سوڭ تولىق جاۋاپ بەرەمىز، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار اتالعان كوميتەتتىڭ باسقارما باستىعى 2025-جىلى كامەلەتكە تولماعانداردىڭ قىلمىستارىنىڭ ىشىندە 34 ءى مەكتەپ قابىرعاسىندا تىركەلگەن، سولاردىڭ باسىم بولىگى ۇرلىققا قاتىستى ەكەنىن ايتتى.
- كوبىنەسە ۇرلىق. بالالار ءبىر-بىرىنەن زاتتارىن، تەلەفونىن ۇرلايدى، - دەدى اسەت وسپانوۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەكتەپتەردە قاۋىپسىزدىكتى كۇزەت ۇيىمدارى قامتاماسىز ەتەتىنىن جازعان ەدىك.