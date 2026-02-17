ق ز
    مەكتەپ وقۋشىلارى قانداي قىلمىسقا كوپ بارادى

    استانا. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسى قۇلسارى قالاسىندا سىنىپتاستارىنا بالتا الىپ جۇگىرگەن وقۋشى وقيعاعا ءوزىنىڭ قورعانۋ ارەكەتى رەتىندە بارعانىن ايتقان. ونىڭ اناسىنىڭ بۇل مالىمدەمەسىن ەسكەرە وتىرىپ تەكسەرۋ جۇرگىزىلگەنى تۋرالى سۇراقتار قويىلدى.

    Фото: Александр Павский/Kazinform

    بۇل سۇراققا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن بريفينگىدە ىشكى ىستەر مينيسترلىگى اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى عالىم سارعۇلوۆ جاۋاپ بەردى.

    - قازىرگى ۋاقىتتا 293-باپ بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ءىس اياقتالعان سوڭ تولىق جاۋاپ بەرەمىز، - دەدى ول.

    سونىمەن قاتار اتالعان كوميتەتتىڭ باسقارما باستىعى 2025-جىلى كامەلەتكە تولماعانداردىڭ قىلمىستارىنىڭ ىشىندە 34 ءى مەكتەپ قابىرعاسىندا تىركەلگەن، سولاردىڭ باسىم بولىگى ۇرلىققا قاتىستى ەكەنىن ايتتى.

    - كوبىنەسە ۇرلىق. بالالار ءبىر-بىرىنەن زاتتارىن، تەلەفونىن ۇرلايدى، - دەدى اسەت وسپانوۆ.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەكتەپتەردە قاۋىپسىزدىكتى كۇزەت ۇيىمدارى قامتاماسىز ەتەتىنىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار