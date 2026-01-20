قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى شەتەلدىكتەرگە قۇجاتتاردى زاڭسىز بەرۋمەن اينالىسقان الاياقتاردىڭ قىلمىستىق ارەكەتىن اشكەرەلەدى - قاسىم-جومارت توقايەۆ
قىزىلوردا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ v ۇلتتىق قۇرىلتايدا ەلدەگى الاياقتىقتىڭ ورشۋىنە مەملەكەتتىك ورگاندار دا «ۇلەس قوسىپ» جاتقانىن ايتتى.
- الاياقتار ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە ناقتى قاتەر توندىرەتىن قاۋىپكە اينالدى. مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنان وراسان زور قاراجات ۇرلانىپ جاتىر. سونىمەن بىرگە جەدەل جاردەم قىزمەتىنىڭ وكىلدەرى، فەلدشەرلەر الاياقتاردىڭ ۇندەۋىنە سەنىپ، نارازىلىق اكسيالارىنا شىعىپ، الەۋمەتتىك تالاپتار قويىپ ءجۇر. ازاماتتارىمىز الاياقتارعا جەم بولىپ، ادال جولمەن جيناعان قاراجاتىن جوعالتىپ جاتىر، الداۋعا كونىپ قىلمىستى قارجىلىق وپەراتسيالارعا تارتىلىپ ءجۇر.
قازىر الەمدە كوشى-قون سالاسىنداعى الاياقتىق پروبلەماسى ايتارلىقتاي شيەلەنىسە ءتۇستى. ەۋروپا مەن ا ق ش- تا نە بولىپ جاتقانىن كورىپ وتىرسىزدار. شەتەلدىكتەر ءۇشىن ەلىمىز جۇمىس تابۋ، تۇرمىس دەڭگەيى تۇرعىسىنان تارتىمدى بولا باستاعاندىقتان بۇل ماسەلە ءبىزدىڭ ەلىمىزدە دە ەرەكشە وزەكتى بولىپ تۇر. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قازاقستان اۋماعىندا تۇراقتى تۇرعىسى كەلگەن شەتەلدىكتەرگە قۇجاتتاردى زاڭسىز بەرۋمەن اينالىسقان الاياقتاردىڭ قىلمىستىق ارەكەتىن اشكەرەلەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى الاياقتىق قىلمىسقا قارسى كۇرەستى كۇشەيتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
- زاڭ مەن ءتارتىپ بۇزۋشىلاردىڭ ءبارىن - ۇساق بۇزاقىلاردان، ۇرىلاردان باستاپ ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ وكىلدەرىنە دەيىن، قوعامدى تۇراقسىزداندىرۋدى كوزدەيتىن ارانداتۋشىلاردى جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ كەرەك. بۇل وزەكتى جانە ءبىرىنشى كەزەكتەگى مىندەت دەپ ايتۋعا بولادى. سيفرلاندىرۋ ءسوزسىز بارلىق جەردى قامتيدى جانە تۇتاس سيپاتتا جۇرەدى. بۇل جەكە دەرەكتەردى زاڭمەن قورعاۋعا، ازاماتتاردىڭ قارجىلىق جانە سيفرلىق ساۋاتتىلىعىن ارتتىرۋعا نازار اۋدارۋ كەرەك دەگەندى بىلدىرەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، Kazinform مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايداعى ءسوزىن ترانسلياتسيالاپ جاتىر.