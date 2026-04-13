ماياميدە ليۋكس ساناتىنداعى 23 قاباتتى قوناق ءۇي بىرنەشە سەكۋند ىشىندە جويىلدى
استانا. KAZINFORM - ماياميدىڭ بەدەلدى اۋدانىندا باقىلاناتىن جارىلىس 23 قاباتتى Mandarin Oriental Miami قوناق ءۇيىن بىرنەشە سەكۋند جەرمەن جەكسەن ەتتى، دەپ حابارلايدى ا ر.
جەكسەنبى، 12-ساۋىردە ماياميدەگى ەڭ بەدەلدى اۋدانداردىڭ بىرىندە بۇرىنعى Mandarin Oriental Miami قوناق ءۇيىنىڭ 23 قاباتتى عيماراتى بۇزىلدى.
مايامي وزەنى ساعاسىنداعى جاساندى ارال - بريكەلل- كيدەگى عيمارات تاڭعى ساعات 8:30 شاماسىندا بولعان ءبىرقاتار نىسانالى جارىلىستان كەيىن 20 سەكۋندتان از ۋاقىت ىشىندە قيراتىلدى.
جەرگىلىكتى بيلىكتىڭ مالىمەتىنشە، بۇل قالادا ون جىلدان استام ۋاقىت ىشىندەگى ەڭ ءىرى بۇزۋ بولدى.
كۋاگەرلەر جارىلىستاردان كەيىن عيماراتتىڭ تەز قۇلاعانىن كوردى. كوپشىلىگى بۇل كورىنىستى تەلەفوندارىنا ءتۇسىرىپ الدى، ال عيمارات قۇلاعاننان كەيىن اينالانى شاڭ بۇلتى باسقان. كەيبىر ادامدار قورعانىس ماسكالارىن كيدى.
نىساننان 250 مەتر راديۋستا تۇراتىن ادامدارعا جۇمىس كەزىندە تەرەزەلەر مەن ەسىكتەردى جاۋىپ، ۇيدە بولۋعا كەڭەس بەرىلدى.
ديەۆەلوپەر Swire Properties كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇزۋ The Residences at Mandarin Oriental, Miami جاڭا كەشەنىنىڭ قۇرىلىسى ءۇشىن قاجەت. جوبا ۋلترا-ءساندى قوناق ءۇي جانە 2030 -جىلى اياقتالۋى جوسپارلانعان تۇرعىن رەزيدەنتسيالارى بار ەكى مۇنارا قۇرىلىسىن قامتيدى.
ازىرلەۋشىلەردىڭ حابارلاۋىنشا، وپەراتسياعا دايىندىققا ەكى جىلعا جۋىق ۋاقىت كەتكەن جانە مەردىگەرلەرمەن جانە قالالىق قىزمەتتەرمەن ۇيلەستىرۋدى قامتىدى. جارۋ ارقىلى بۇزۋ ءادىسى جوبانى جۇزەگە اسىرۋدىڭ جانە اۋدان تۇرعىندارىنا كەدەرگى كەلتىرۋدى ازايتۋدىڭ ەڭ قاۋىپسىز جانە ءتيىمدى ءتاسىلى رەتىندە تاڭدالدى.
قيراۋعا دەيىن عيماراتتىڭ جوعارعى جاعىنان كوك جانە قىزعىلت وتشاشۋلارعا ۇقساس پيروتەحنيكالىق ارەكەتتەر جاسالدى.
