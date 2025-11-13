مارات وماروۆ «اناشىم» ءانىن نۇرلان ونەربايەۆتان نەگە قايتارىپ العانىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - بەلگىلى ءانشى، ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى نۇرلان ونەربايەۆ 37 جىل ايتقان «اناشىم» ءانىن ەندى ورىندامايدى. مۇنىڭ سەبەبىن ءاننىڭ اۆتورى، كومپوزيتور، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتيسى مارات وماروۆ ءتۇسىندىردى.
- نۇرلان ءاندى حالىققا جەتكىزدى، باريتوندىق تەمبرىمەن ەرەكشە ەتتى. ءبىراق جىلدار وتە حالىق ونى ونەربايەۆتىكى دەپ قابىلداپ كەتتى. ءتىپتى، كاراوكەلەردە دە نۇرلان ونەربايەۆتىڭ اتى جازىلادى، ال اۆتورلار جايلى ءبىر مالىمەت جوق. مۇنى ماعان جۇرتشىلىق تا ءجيى ايتتى. جاقىندا ءاننىڭ ءسوزىن جازۋعا اتسالىسقان مارقۇم قايرات جۇماعاليەۆتىڭ قىزى حابارلاستى. اكەسىنىڭ ەسىمى اتالمايتىنىنا ول دا قاپالى، - دەدى كومپوزيتور Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVe» باعدارلاماسىندا.
مارات وماروۆ بىرەۋدىڭ قورجىنىنا قول سالماۋ قاجەتتىگىن جەتكىزدى.
- كەزىندە بەلگىلى سازگەر كەڭەس دۇيسەكەيەۆ، ءشومىشباي ساريەۆ تە «نۇرلان ءاندى تانىتادى، كەرەمەت جەتكىزەدى، ءبىراق ونىڭ اۆتورلارىن تانىتۋعا ەش ارەكەت جاسامايدى» دەپ ايتاتىن. ونەر جۇلدىزى ەرجان بەلعوزيەۆ تە «باۋىردى ساعىنۋ» دەگەن ءانىمدى ايتادى، ءبىراق اۆتورى جايلى قوزعامايدى» دەپ رەنىشىن ءبىلدىردى، - دەيدى ول.
سونىمەن قاتار مارات وماروۆ اۆتورلىق قۇقىق ماسەلەسىنە توقتالدى.
- قازىر بۇل كۇردەلى ماسەلە. اۆتورلىق قۇقىق ساقتالۋى ءتيىس. جازباشا كەلىسىمشارت بولماسا، داۋ بىتپەيدى. ال ورىنداۋشى اۆتوردى سىيلاپ، ءبارىن اشىق ايتسا، ءاندى ەشكىم قىزعانبايدى. ايتا بەرسىن، - دەپ تۇيىندەدى ويىن كومپوزيتور.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ماجىلىستە اۆتورلىق قۇقىق ماسەلەلەرى بويىنشا زاڭناماعا ەنگىزىلەتىن تۇزەتۋلەر تالقىلاندى.