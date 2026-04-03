مامان دارەتحاناعا تەلەفونمەن بارۋدى ادەتكە اينالدىرعان ادامدارعا ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM – گاستروەنتەرولوگ تريشا پاسريچا دارەتحاناعا تەلەفونمەن بارۋ ادەتىنىڭ سالدارىن ايتتى.
بۇل تۋرالى Metro باسىلىمى حابارلايدى.
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، الەۋمەتتىك جەلىلەردى پاراقتاعاندى ۇناتاتىن ادامدار ادەتتە دارەتحانادا الدەقايدا كوپ ۋاقىت وتىرادى. دەگەنمەن بۇل گەموررويعا، انالدى جارىقتاردىڭ پايدا بولۋىنا، ءتىپتى تىك ىشەكتىڭ تۇسۋىنە اكەلۋى مۇمكىن.
«ەگەر ءسىز ۋنيتازدا ساعاتتاپ وتىرساڭىز، ول تىندەردىڭ السىرەۋىنە جانە تامىرلاردىڭ ىسىنۋىنە اكەلەدى»، - دەدى مامان.
مۇنداي اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن گاستروەنتەرولوگ دارەتحاناعا تەلەفون الىپ بارماۋعا كەڭەس بەردى. ال ونسىز بولمايتىندارعا ەكى ۆيدەودان ارتىق قاراماۋدى ۇسىندى. سونىمەن قاتار ول دارەتحانادان كەيىن قولدى عانا ەمەس، گادجەتتەردى دە ىلعالدى سۇرتكىشپەن دەزينفەكتسيالاۋ ماڭىزدى ەكەنىن ەسكە سالدى.