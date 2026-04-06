ماحمۇد سابىرحان - ازيا چەمپيوناتىنىڭ قولا جۇلدەگەرى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليا استاناسى ۇلانباتىر قالاسىندا ءوتىپ جاتقان World Boxing اياسىنداعى 2026 -جىلعى ازيا چەمپيوناتىندا 6 -ساۋىردە ماحمۇد سابىرحان (55 كەلى) قولا جۇلدەگەر اتاندى.
قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرى جارتىلاي فينالدا موڭعوليالىق حارحۋۋ بيلگۋۋنسايحانمەن قولعاپ ءتۇيىستىردى.
ماحمۇد سابىرحان - ۇلتتىق قۇراما ساپىنداعى تاجىريبەلى بوكسشىنىڭ ءبىرى. قازىرگە دەيىن 2023, 2025 -جىلدارى الەم چەمپيونى اتانسا، 2021 -جىلى كۇمىس جۇلدە الدى. 2024 -جىلى ازيا چەمپيوناتىندا التىن السا، 2022 -جىلى ەكىنشى ورىنعا تابان تىرەدى.
ال قارسىلاسى الەم چەمپيوناتىندا شيرەك فينالعا دەيىن جەتكەن.
3 راۋند بويى وتانداسىمىز قارسىلاسىنا قىسىم جاساۋعا تىرىسقانىمەن، تورەشىلەر 5:0 ەسەبىمەن جەڭىستى موڭعوليا بوكسشىسىنا بەردى.
ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن ەل قۇراماسىنان باقىت سەيدىش (70 كەلى) فينالعا جولداما السا، ۆالەنتينا حالزوۆا (70 كەلى) قولا جۇلدەگەر اتاندى.
ەندى ەل قۇراماسىنان ءتورت سپورتشى شارشى الاڭعا شىعادى. الدىمەن نادەجدا ريابەتس (80 كەلى) ءۇندىستاندىق پۋدجا رانيمەن كەزدەسسە، دينا يسلامبەكوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) وزبەكستاندىق ولتينوي سوتيمبويەۆا، ەرتۋعان زەينۋللينوۆ (65 كەلى) تايلاندتىق بۋندجونگ سينسيريمەن قولعاپ تۇيىستىرەدى.
بۇگىنگى جارىس كۇنىندە سوڭعى جەكپە-جەكتى تورەحان سابىرحان (70 كەلى) قىتايلىق پەيچەن ۆانعا قارسى وتكىزەدى.
سونداي-اق ەلىمىزدىڭ ەرلەر قۇراماسىنان ورازبەك اسىلقۇلوۆ (60 كەلى)، سابىرجان اققالىقوۆ (75 كەلى)، نۇربەك ورالباي (85 كەلى)، ساعىندىق توعامباي (90 كەلى)، ايبەك ورالباي (90 كەلىدەن جوعارى)، ايەلدەردە ايگەرىم ساتتىبايەۆا (48 كەلى) جارتىلاي فينال جولداماسىن ساراپقا سالادى.
اقبوتا تۇرسىنبەك