ماشينا جاساۋ سالاسىنداعى نەگىزگى باسىمدىقتىڭ ءبىرى - مامان دايارلاۋ
استانا. KAZINFORM - بۇل ماقساتتا ج و و باعدارلامالارىنا وزىق ءبىلىم بەرۋ تاسىلدەرى مەن تاجىريبەلەرى ەنگىزىلىپ جاتىر. بۇل جونىندە ق ر پرەمەر- ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان ماشينا جاساۋشىلارىنىڭ XIII فورۋمىندا مالىمدەدى.
- بارلىق يننوۆاتسيالار مەن تەحنولوگيالاردىڭ نەگىزىندە ادامنىڭ شەكسىز الەۋەتى مەن اقىل- ويى تۇرعانى بەلگىلى. جاڭا بۋىن ينجەنەرلەرى مەن تەحنيكالىق مامانداردى دايارلاۋ - ءبىزدىڭ باستى باسىمدىعىمىز. بۇگىندە ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىنىڭ %60 دان استامى ينجەنەرلىك جانە IT ماماندىقتارىنا ءبولىنىپ جاتىر، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە وتاندىق ۋنيۆەرسيتەتتەردە جانە جەتەكشى شەتەلدىك تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ اشىلىپ جاتقان فيليالدارىندا وزىق ءبىلىم بەرۋ تاسىلدەرى مەن تاجىريبەلەرى ەنگىزىلىپ جاتىر. و. بەكتەنوۆتىڭ سوزىنشە، بۇل ۇزاق مەرزىمدى تەحنولوگيالىق دامۋدىڭ نەگىزىن قالىپتاستىرادى.
