مادەنيەت مينيسترلىگى كينوتەاترلارعا تەكسەرۋ ۇيىمداستىرا الا ما - بالايەۆا جاۋابى
استانا. KAZINFORM - دامىعان ەلدەر دەڭگەيىندە كينونىڭ قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 1500 دەن استام كينوزال قاجەت. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- مينيسترلىكتىڭ فۋنكتسيالارىندا جەكە كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرى سانالاتىن كينوتەاترلاردىڭ قىزمەتىن باقىلاۋ جونىندەگى وكىلەتتىك جوق. سونداي-اق كاسىپكەرلىك كودەكسىنە سايكەس كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنىڭ مەنشىگىنە قول سۇعىلماۋشىلىق قاعيداتىنا كەپىلدىك بەرىلەدى جانە مەملەكەتتىڭ كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنىڭ ىستەرىنە زاڭسىز ارالاسۋىنا تىيىم سالىنادى. وسىعان بايلانىستى مينيسترلىك كينوتەاترلارعا كەشەندى تەكسەرۋدى ۇيىمداستىرا المايدى، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
ونىڭ دەرەگىنشە، بۇگىندە ەلىمىزدە 404 كينوزالى بار 100 گە جۋىق كينوتەاتر جۇمىس ىستەيدى. ال دامىعان ەلدەر دەڭگەيىندە كينونىڭ قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەتتىلىك 2000 زالعا باعالانادى.
- كينوتەاترلاردىڭ باسىم كوپشىلىگى ءىرى قالالاردا ورنالاسقان جانە وڭىرلەردە، شاعىن قالالار مەن اۋىلداردا جوق. سوڭعى 5 جىلدا وتاندىق فيلمدەرگە دەگەن جوعارى سۇرانىسقا قاراماستان زالدار سانى وسكەن جوق، - دەدى ول.
ۆيتسە-پرەمەر مالىمەتىنشە، جىلىنا ەلىمىزدىڭ كينوتەاترلارىندا 400 گە جۋىق فيلم كورسەتىلەدى. ونىڭ ىشىندە 2021 – 31، 2022 – 60، 2023 – 79، 2024 – 94، 2025-103 قازاقستان كينوسى بار.
- فرانسيادا (68 ميلليون حالقى بار) شامامەن 7000 كينوتەاتر جۇمىس ىستەيدى. ورتا ەسەپپەن 10 مىڭ تۇرعىنعا 1 زالدان كەلەدى. ولار قۇرىلىستى مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ ارقاسىندا وسىنداي دەڭگەيگە قول جەتكىزىلگەن، - دەدى ايدا بالايەۆا.
