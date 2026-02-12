ماڭعىستاۋ وبلىسىندا اپيىن جەتكىزۋ ارناسى جويىلدى
استانا. KAZINFORM - ماڭعىستاۋدا اپيىن تاسىمالداعان قىلمىستىق توپ ۇستالدى، دەپ حابارلايدى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن ىسكە اسىرۋدى جالعاستىرىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، ۇزاق ۋاقىت جۇرگىزىلگەن جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە ماڭعىستاۋ وبلىسىندا اپيىن توبىنا جاتاتىن ەسىرتكى زاتتارىن جەتكىزۋمەن اينالىسقان، جەرگىلىكتى ءتورت تۇرعىننان قۇرالعان قىلمىستىق توپتىڭ زاڭسىز قىزمەتى توقتاتىلدى.
فيگۋرانتتاردىڭ تۇرعىلىقتى مەكەنجايلارى بويىنشا جۇرگىزىلگەن ءتىنتۋ ءىس- شارالارى بارىسىندا 1,3 كەلى اپيىن جانە ءىرى كولەمدەگى اقشا تاركىلەندى. ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، اۋعان تەكتى اپيىن وسى ءوڭىر ءۇشىن سيرەك كەزدەسەتىن ەسىرتكى ءتۇرى.
- قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان دەرەك بويىنشا قىلمىستىق زاڭنامانىڭ 297-بابىنىڭ 3-بولىگىنە سايكەس سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى. اتالعان باپتىڭ سانكتسياسى 12-جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن كوزدەيدى. بارلىق ۇستالعان كۇدىكتى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسىرتكى جەتكىزۋ ارنالارىنىڭ جولىن كەسۋ باعىتىنداعى جۇمىس جالعاسىپ جاتىر.
بۇدان بۇرىن الماتى پوليتسياسى 2025 -جىلى جارتى توننادان استام ەسىرتكى تاركىلەگەنىن جازعانبىز.