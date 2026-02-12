ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:12, 12 - اقپان 2026 | GMT +5

    ماڭعىستاۋ وبلىسىندا اپيىن جەتكىزۋ ارناسى جويىلدى

    استانا. KAZINFORM - ماڭعىستاۋدا اپيىن تاسىمالداعان قىلمىستىق توپ ۇستالدى، دەپ حابارلايدى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    МВД, ІІМ, погоны
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    ىشكى ىستەر مينيسترلىگى «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن ىسكە اسىرۋدى جالعاستىرىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، ۇزاق ۋاقىت جۇرگىزىلگەن جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە ماڭعىستاۋ وبلىسىندا اپيىن توبىنا جاتاتىن ەسىرتكى زاتتارىن جەتكىزۋمەن اينالىسقان، جەرگىلىكتى ءتورت تۇرعىننان قۇرالعان قىلمىستىق توپتىڭ زاڭسىز قىزمەتى توقتاتىلدى.

    فيگۋرانتتاردىڭ تۇرعىلىقتى مەكەنجايلارى بويىنشا جۇرگىزىلگەن ءتىنتۋ ءىس- شارالارى بارىسىندا 1,3 كەلى اپيىن جانە ءىرى كولەمدەگى اقشا تاركىلەندى. ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، اۋعان تەكتى اپيىن وسى ءوڭىر ءۇشىن سيرەك كەزدەسەتىن ەسىرتكى ءتۇرى.

    - قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان دەرەك بويىنشا قىلمىستىق زاڭنامانىڭ 297-بابىنىڭ 3-بولىگىنە سايكەس سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى. اتالعان باپتىڭ سانكتسياسى 12-جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن كوزدەيدى. بارلىق ۇستالعان كۇدىكتى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسىرتكى جەتكىزۋ ارنالارىنىڭ جولىن كەسۋ باعىتىنداعى جۇمىس جالعاسىپ جاتىر.

    بۇدان بۇرىن الماتى پوليتسياسى 2025 -جىلى جارتى توننادان استام ەسىرتكى تاركىلەگەنىن جازعانبىز.

