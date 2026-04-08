م ك ب جيناقتالعان دەرەكتەردى تالداۋ ارقىلى بانكتەرگە پرواكتيۆتى سيگنالدار ۇسىنادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كرەديتتىك بيۋرو (م ك ب) AntiFraud Forum Kazakhstan اياسىندا جيناقتالعان دەرەكتەردى پايدالانا وتىرىپ، بانكتەرگە پرواكتيۆتى سيگنالدار بەرۋ جولدارىن ءتۇسىندىردى.
بۇل تۋرالى م ك ب- نىڭ Data Science باسقارماسىنىڭ باسشىسى ادىلەت ەركىن ءمالىم ەتتى.
مودەراتور بيۋرونىڭ دەرەكتەرىن بانكتەرگە قالاي پرواكتيۆتى سيگنالدارعا اينالدىراتىنىن سۇرادى.
- ءبىز ساقتاندىرۋ جانە كرەديتتىك جوبالار اياسىندا تەحنيكالىق وپەراتور رەتىندە جۇمىس ىستەيمىز. بانك كليەنت كرەديت الۋعا ءوتىنىم بەرگەن كەزدە بيۋروعا جۇگىنەدى، ءال بىز قارجىلىق قىزمەت الۋعا نيەتتى سۋبەكت تۋرالى وزەكتى ءارى سەنىمدى اقپارات ۇسىنامىز، - دەدى ادىلەت ەركىن.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، بيۋرو 1100 دەن استام كرەديتتىك ۇيىمنىڭ دەرەكتەرىن جيناقتاپ، سۋبەكتىنىڭ قارجىلىق بەلسەندىلىگىن تەك ءبىر ۇيىم شەڭبەرىندە ەمەس، بۇكىل نارىق بويىنشا تالداي الادى.
- ەگەر قىسقا ۋاقىت ىشىندە ءبىر سۋبەكتكە قاتىستى ءارتۇرلى ۇيىمداردان كوپ كرەديتتىك وتىنىمدەر تۇسسە، ءبىز بانكتەرگە الدىن الا حابارلايمىز. وسىلايشا بانك كرەديت بەرمەس بۇرىن تاۋەكەلدى باعالاي الادى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار بيۋرو بانكتەرگە سكورينگتىك ەسەپتەۋلەر ۇسىنادى، بۇل العاشقى ءۇش تولەم بويىنشا مەرزىمىن وتكىزىپ الۋ جانە دەفولت تاۋەكەلدەرىن باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ساقتاندىرۋ سالاسىندا بيۋرو ءپوليستى راسىمدەۋدىڭ، ساقتاندىرۋ جاعدايلارىن رەتتەۋدىڭ جانە تولەمدەردى جۇزەگە اسىرۋدىڭ بارلىق كەزەڭدەرىنە قاتىسادى. ءار كەزەڭدە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ دەرەكتەرى نەگىزىندە قاجەتتى سەرۆيستەر ۇسىنىلادى.
- قارجى ۇيىمدارىنىڭ سۇرانىسىنا سايكەس كاستومدىق شەشىمدەر ازىرلەپ جاتىرمىز، - دەپ تۇيىندەدى سپيكەر.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا ينتەرنەت-الاياقتىقتان كەلگەن شىعىن 4,8 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى.