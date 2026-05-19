ەلىمىزدەگى العاشقى اۋە تاكسيى تەستىلىك رەجيمدە ۇشىرىلدى
الاتاۋ. KAZINFORM - الاتاۋ قالاسىندا ەلىمىزدەگى العاشقى اۋە تاكسيى تەستىلىك رەجيمدە ۇشىرىلدى.
«الماتى» - «وسكەمەن» تاسجولىنىڭ بويىندا، قازىرگى الاتاۋ قالاسىنىڭ اۋماعىندا سالىنعان ۇشۋ الاڭىندا eVTOL اۋە اپپاراتىنىڭ جۇمىسى تانىستىرىلدى. بۇل كولىك ءتۇرىن تىگىنەن ۇشىپ-قوناتىن ەلەكترلى اۋە اپپاراتتارىن وندىرۋمەن اينالىساتىن AutoFlight كومپانياسى ۇسىندى.
قىتايلىق كومپانيانىڭ ءبىرىنشى ۆيتسە-پرەزيدەنتى كاللەن شيدىڭ ايتۋىنشا، بۇل اۋە كولىگىنىڭ ماكسيمالدى ۇشۋ سالماعى شامامەن 2000 كەلى بولادى. ءبىر رەت قۋاتتالعان سوڭ، ۇشۋ ۋاقىتى 1 ساعاتقا، ال ۇشۋ قاشىقتىعى 250 شاقىرىمعا دەيىن جەتەدى. جالپى اۋە كولىگىنىڭ قانات ۇزىندىعى - 15 مەتر، ۇزىندىعى - 11 مەتر جانە بيىكتىگى - 3 مەتر.
- بۇل - تولىقتاي ەلەكتر قۋاتىمەن جۇمىس ىستەيتىن، تىگىنەن ۇشىپ-قوناتىن اۋە كەمەسى. ول 100 پايىز ەلەكترلى بولعاندىقتان، كومىرتەگى قالدىقتارىن مۇلدەم شىعارمايدى، ياعني وتە ەكولوگيالىق تازا. قورشاعان ورتاعا ەشقانداي زيانى جوق، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار AutoFlight كومپانياسىنىڭ وكىلى اۋە تاكسيى تىگىنەن ۇشىپ-قوناتىندىقتان، وعان ارنايى ۇشۋ-قونۋ جولاعى نە ۇلكەن اۋەجاي قاجەت ەمەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ايتۋىنشا، 30 مەترلىك شاعىن الاڭ بۇل كولىك تۇرىنە جەتكىلىكتى. سونىڭ ارقاسىندا قالا ءىشى مەن سىرتىندا كوپتەگەن ۆەرتيپورتتار (تىكۇشاق بەكەتتەرى) اشۋعا بولادى.
ودان بولەك eVTOL اپپاراتتارىنىڭ تۇرىنە قاراي اۋە ارقىلى جۇك تاسىمالداۋعا، توتەنشە جاعدايلار كەزىندە شۇعىل ارەكەت ەتۋگە جانە ءورت ءسوندىرۋ جۇمىستارىنا قولدانۋعا بولادى. اۋە كولىكتەرىنە ەرەكشەلىگىنە قاراي 1 ۇشقىش پەن 5 جولاۋشى، 2 ۇشقىش پەن 4 جولاۋشى سيادى. سونداي-اق ۇشقىشسىز ۇشاتىن تۇرلەرى دە بار.
- ال ەڭ باستىسى - بولاشاقتا قالاارالىق جولاۋشىلار مەن جۇك تاسىمالى ءۇشىن تاپتىرماس كولىككە اينالادى. الماتى مەن قازاقستان ءوزىنىڭ تاۋلارىمەن جانە اۋەدەن كوركەم تابيعاتىمەن تانىمال. سوندىقتان بۇل اپپاراتتى جولاۋشىلار مەن تۋريستەردى تاۋ بوكتەرىنەن تاۋ- شاڭعىسى كۋرورتتارىنىڭ ەڭ بيىك شىڭدارىنا دەيىن جەتكىزۋ ءۇشىن دە پايدالانۋعا ابدەن بولادى، - دەدى كاللەن شي.
ال Alatau Advanced Air Group كومپانياسىنىڭ جوبالىق مەنەدجەرى دانيار تىلەۋلين قازاقستان اۋماعىندا بۇل جوبا جەكە ينۆەستيتسيالىق قاراجات ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن ايتتى.
ەسكە سالايىق، 2025-جىلدىڭ اقپان ايىندا الماتى مەن الاتاۋ قالاسىنىڭ اراسىندا سۋتەگىمەن جۇرەتىن تىكۇشاق-تاكسي پايدا بولۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلاندى.
كەيىن الاتاۋ قالاسىندا ورنالاسقان «Oiz Tulip» يندۋستريالدىق ايماعىندا اۋە تاكسيى جوباسىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا ۇشۋ اپپاراتتارىن ۇشىرۋ ءۇشىن تەستىلىك ورتالىق اشىلعانىن جازعان ەدىك.
بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ قالالىق اەروتاكسيدى (Urban Air Mobility) دامىتۋ ءۇشىن «الليۋر» جانە «الاتاۋ ەدۆانسد گرۋپپ» كومپانيالارى تەستىلىك پيلوتسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن ساتىپ الىپ جاتقانىن ايتتى.
ال كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى تالعات لاستايەۆ اەروتاكسيدىڭ تەحنيكالىق سيپاتتامالارى تۋرالى ايتىپ بەردى.