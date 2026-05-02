ەلىمىزدە تابيعات اياسىندا دەمالۋعا قانشا اقشا كەرەك
استانا. KAZINFORM - باعا قۇبىلىپ تۇرعان كەزدە تابيعات اياسىنداعى دەمالىستى ۇيىمداستىرۋ ءۇشىن بيۋجەتتى الدىن الا جوسپارلاپ العان دۇرىس. ەلىمىزدىڭ قاي وڭىرىندە دەمالىستى سىرتتا ۇيىمداستىرۋ ارزانعا تۇسەدى؟
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى تازا اۋادا سەرۋەندەپ، تاماقتانۋ باعاسى قانشا بولاتىنىن انىقتاپ ءبىلدى.
مامىر ايىنىڭ دەمالىستارىندا قازاقستاندىقتار تابيعات اياسىندا تىنىعادى. سۋ ايدىندارىنىڭ، وزەندەردىڭ جاعاسىندا كاۋاپتىڭ ءيىسى بۇرقىراپ، تابەتتى اشا تۇسەدى. وتباسىنداعى بەس جان ءۇشىن داستارحان جايۋ باعاسى قانشا بولادى؟ ورتا ەسەپتى شىعارىپ كوردىك.
ءبىر وتباسىنا قاجەتتى قارجى كولىمىن انىقتاۋ ءۇشىن تابيعات اياسىنا قاجەتتى زاتتاردىڭ ءتىزىمى جاسالدى. ءبىز دايىنداعان سەبەتكە كىرەتىن كاۋاپقا ەكى كەلى سيىر ەتى، ءبىر كەلى تاۋىق ەتى، بەس تاندىر نان كىرەدى. ال كوكونىستەر اراسىنان قيار مەن قىزاناق باعاسىن سالىستىردىق. سونىمەن بىرگە بىزگە ءبىر قاپ اعاش كومىرى قاجەت.
باعانى سالىستىرعان كەزدە ادەتتەگىدەن جاڭعىلماعانىمىزدى كورۋگە بولادى. ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىگىندە نان مەن كوكونىس باعاسى تومەن بولىپ شىقتى. الايدا بارىندە بىردەي ەمەس. كەيبىر كورشىلەس وبلىستاردا باعا كۇرت كوتەرىلەدى. ەلىمىزدىڭ باتىسىندا تاۋىق ەتى مەن اعاش كومىرىنىڭ باعاسى قولجەتىمدى. ال سيىر ەتى ەداۋىر جوعارى بولىپ تۇر. سولتۇستىك پەن ورتالىق وڭىرلەردە لوگيستيكانىڭ اسەرىنەن اعاش كومىرى مەن كوكونىس باعاسى جوعارى. جالپى تابيعات اياسىندا دەمالۋ كەزىندە وڭىرلەر اراسىنداعى ايىرماشىلىق كەيدە 50 پايىز جەتەدى. ماسەلە تەك ەت باعاسىندا ەمەس، قوسالقى تاعامدا بولىپ تۇر.
باعا وزگەلەرگە قاراعاندا الماتى قالاسىندا جوعارى. كاۋاپقا قاجەتتى ەت باعاسى 5200 تەڭگەدەن باستالىپ، سوم ەت قۇنى كەيدە 6700 تەڭگەگە جەتەدى. سەبەپكە قاجەتتى وزگە زاتتاردىڭ باعاسى تومەن بولعانىمەن ءبىر وتباسى تابيعات اياسىندا تىنىعۋى ءۇشىن كەم دەگەندە 19525 تەڭگە جۇمسايدى.
ەلوردادا سيىر ەتىنىڭ باعاسى ءسال ارزان. الايدا استانادا تاۋىق ەتى مەن تاندىر نان باعاسى شارىقتاپ تۇر. ال وزگە زاتتاردىڭ قۇنى ەلىمىزدەگى ورتاشا باعاعا ساي كەلەدى. تابيعات اياسىندا جينالعان كەزدە شامامەن 17950 تەڭگە قاجەت بولادى.
كورشىلەس كوكشەتاۋ قالاسىندا ازىق- تۇلىك باعاسى ءسال تومەن. استاناعا قاراعاندا مۇندا اعاش كومىرى مەن كوكونىس باعاسى عانا جوعارى. ءتىپتى جەرگىلىكتى قىزاناق باعاسى ەلىمىز بويىنشا ەڭ قىمبات بولىپ شىقتى. دەمالىستىڭ جالپى شىعىنى - 17825 تەڭگە.
جەزقازعان قالاسىنىڭ تۇرعىندارى كوكتەمدە تابيعات اياسىنا شىققان كەزدە 17525 تەڭگە شىعىندايدى. بۇل ءوڭىردىڭ تۇرعىندارى ەت ساتىپ العاندا اقشانى مول جۇمسايدى. ال كوكونىس، تاندىر نان مەن اعاش كومىرىنە جۇمسايتىن قارجى ەلىمىزدەگى ورتاشا باعاعا ساي كەلىپ تۇر.
وڭتۇستىك وڭىردەگى باعاسى جوعارى قالالار ءتىزىمىن شىمكەنت (16875 تەڭگە) پەن تاراز (16775 تەڭگە) تۇيىندەپ تۇر. ەكى كەلى سيىر ەتى كەم دەگەندە 9000 تەڭگە بولسا، تاۋىق ەتىنىڭ باعاسى قولجەتىمدى. الايدا كوكونىس پەن اعاش كومىرىنىڭ باعاسى تابيعات اياسىنداعى دەمالىس شىعىنىن كوبەيتىن تۇر.
اقتاۋ، قاراعاندى مەن قونايەۆ قالالارىنىڭ تۇرعىندار دا مامىر ايىنداعى دەمالىستاردا 16000 تەڭگە شىعىنداي الادى. اقتاۋ قالاسىندا سيىر ەتىنىڭ باعاسى جوعارى، ال قاراعاندى مەن قونايەۆتا دەمالىسقا قاجەتتى وزگە زاتتاردىڭ قۇنى كوتەرىلىپ تۇر.
وسكەمەن، اقتوبە مەن قوستاناي قالالارىندا تابيعات اياسىنداعى دەمالىس قۇنى ءسال تومەن. دەگەنمەن مۇندا دا قاجەتتى زاتتاردى ساتىپ الۋعا 15000 تەڭگە جۇمسايدى. اقتوبە قالاسىندا ەكى كەلى سيىر ەتىنە شامامەن 9500 تەڭگە قاجەت، ال تاۋىق ەتى ارزانعا (ورتا ەسەپپەن 1350 تەڭگە) تۇسەدى. سونىمەن بىرگە بۇل وڭىردە قيار مەن قىزاناق باعاسى دا تومەن. قوستاناي مەن وسكەمەن قالالارىندا جالپى شىعىن تاۋىق ەتى مەن كوكونىس قۇنىنا قاراي كوتەرىلىپ تۇر.
ال اتىراۋ قالاسىندا تازا اۋادا تىنىعۋ ءۇشىن كەم دەگەندە 15100 تەڭگە قاجەت. اقتوبە قالاسى سياقتى مۇندا دا سيىر ەتىنىڭ باعاسى جوعارى، ال تاندىر نان مەن كوكونىس باعاسى تومەن.
تالدىقورعان، پاۆلودار، سەمەي مەن پەتروپاۆلدا كاۋاپ جاساۋ اسا قىمبات ەمەس. مۇندا ەتتىڭ باعاسى جوعارى ەمەس ءارى تاندىر نان مەن كوكونىس باعاسى تومەن. ءۇش كەلىلىك اعاش كومىرىنىڭ باعاسى دا ەلىمىزدەگى ورتاشا قۇنعا قاراعاندا ءسال تومەن. ناتيجەسىندە وتباسىلىق دەمالىستى ۇيىمداستىرۋعا 14425 - 14990 تەڭگە جۇمساۋعا بولادى.
تۇركىستان قالاسىندا اعاش كومىرىنىڭ باعاسى جوعارى، ال تاندىر نان مەن ەت باعاسى تومەن. دەمالىسقا شامامەن 14425 تەڭگە جۇمساۋعا بولادى. باعا شىمكەنت پەن تاراز قالالارىنا قاراعاندا ارزانعا تۇسەدى.
ورال قالاسىندا دەمالىسقا قاجەتتى ازىق- تۇلىك باعاسى وزگەگە قاراعاندا تومەن. جەرگىلىكتى ەت باعاسى مەن تاۋىق ەتىنىڭ قۇنى قولجەتىمدى. الايدا قيار مەن قىزاناق باعاسى جوعارى. سوندىقتان ەلىمىزدەگى ەڭ ارزان قالا بولا المادى.
قىزىلوردا قالاسىندا مامىر ايىنداعى مەيرامداردا تابيعات اياسىندا تىنىعۋ ارزانعا تۇسەدى. ءدال وسى قالادا سيىر ەتىنىڭ كەلىسى 3200 تەڭگە، ال تاۋىق ەتىنىڭ باعاسى 1200 تەڭگە. سونىمەن بىرگە تاندىر مەن كوكونىس قۇنى دا تومەن. جالپى بەس جاننان تۇراتىن ءبىر وتباسى قاجەتتى ازىق-تۇلىكتى 13175 تەڭگەگە ساتىپ الىپ، دەمالىسىن ءساتتى وتكىزسە بولادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قيار مەن قىزاناق باعاسى جازىلدى. سونىمەن بىرگە تال مەن كوشەت باعاسىن سالىستىردىق.