ەلىمىزدە قانداي ازىق-تۇلىك ونىمدەرىنىڭ باعاسى تومەندەدى
استانا. قازاقپارات – 26-تامىزداعى جاعداي بويىنشا، ەسەپتى اپتا ىشىندە قازاقستاندا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ ءبىرقاتارى بويىنشا باعانىڭ تومەندەگەنى بايقالدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى جاريالادى.
اپتا ىشىندە پيازدىڭ باعاسى 4,8 پايىز، اق قاۋداندى قىرىققاباتتىڭ باعاسى 4,6 پايىز، كارتوپ 2,9 پايىز، ءسابىز 2,4 پايىز، المانىڭ باعاسى 1,1 پايىزعا تومەندەدى.
وڭىرلەر بولىنىسىندە ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار قالاسىندا دەفلياتسيالىق ديناميكا بايقالدى. الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ جالپى باعا دەڭگەيى ءبىر اپتا ىشىندە قونايەۆ قالاسىندا 0,4 پايىزعا، اتىراۋ، جەزقازعان جانە كوكشەتاۋ قالالارىندا 0,2 پايىزعا، الماتى، قىزىلوردا، ورال جانە وسكەمەن قالالارىندا 0,1 پايىزعا تومەندەدى. قوستاناي، اقتوبە، پەتروپاۆل، تاراز، تالدىقورعان جانە تۇركىستان قالالارىندا باعالار وتكەن اپتا دەڭگەيىندە ساقتالدى.
رەسپۋبليكا بويىنشا پيازدىڭ ورتاشا باعاسى 1 كەلىسىنە 179 تەڭگە. ەڭ تومەن باعا تۇركىستان قالاسىندا - 1 كەلىسى 135 تەڭگە دەڭگەيىندە تىركەلدى.
اق قاۋداندى قىرىققاباتتىڭ رەسپۋبليكا بويىنشا ورتاشا باعاسى 1 كەلىسى 176 تەڭگە. ەڭ تومەن باعا تاراز قالاسىندا - 132 تەڭگە.
رەسپۋبليكا بويىنشا كارتوپتىڭ ورتاشا باعاسى كەلىسىنە 241 تەڭگە. ەڭ قولجەتىمدى باعالار پاۆلودار قالاسىندا - 177 تەڭگە، قوستاناي قالاسىندا - 194 تەڭگە دەڭگەيىندە تىركەلدى.
قىزاناقتىڭ ورتاشا رەسپۋبليكالىق باعاسى 1 كەلىسى 546 تەڭگە. ەڭ قولجەتىمدى باعا تاراز قالاسىندا - 315 تەڭگە دەڭگەيىندە قالىپتاستى.
الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى باعالارى يندەكسىنىڭ كورسەتكىشى اپتا سايىن ەسەپتەلەدى. باعالاردى باقىلاۋ بارلىق وبلىس ورتالىقتارىندا، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردا جانە استانادا جۇرگىزىلەدى. الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى باعاسىنىڭ ديناميكاداعى وزگەرىستەرىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ سايتىنان جانە «تالداۋ» اقپاراتتىق-تالداۋ جۇيەسىنەن كورۋگە بولادى.
الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ تىزبەسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترىنىڭ 2025 -جىلعى 23-جەلتوقسانداعى №362-ن ق بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن جانە 31 اتاۋداعى ازىق-تۇلىك ونىمدەرىن قامتيدى.