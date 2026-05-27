ەلىمىزدە ەڭ كوپ وندىرىلەتىن كولىك تۇرلەرى قانداي؟
استانا. KAZINFORM - وسىدان بىرنەشە جىل بۇرىن ەلىمىزدە قۇراستىرىلعان كولىكتەرگە سۇرانىس از ەدى. قازىر سۇرانىس تا، ءوندىرىس تە كوبەيدى. بيىل قاڭتار-ءساۋىر ايلارىندا 59 مىڭ اۆتوموبيل شىعارىلعان.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، ءساۋىر ايىنىڭ وزىندە 18144 تەحنيكا قۇراستىرىلعان. جاڭا ءوندىرىس الاڭدارىنىڭ ىسكە قوسىلۋى ءوندىرىستىڭ وركەندەۋىنە دەم بەرىپ جاتىر.
مالىمەت بويىنشا، 2026-جىلدىڭ قاڭتار-ءساۋىر ايلارىندا ەلدە 63403 بىرلىك تەحنيكا وندىرىلگەن. ونىڭ قۇرامىنا جەڭىل جانە جۇك كولىكتەرى، اۆتوبۋستار، ارنايى تەحنيكا، تىركەمەلەر مەن جارتىلاي تىركەمەلەر كىرەدى. بۇل - وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 35,1 پايىزعا جوعارى كورسەتكىش.
سالاداعى جالپى ءوندىرىس كولەمى 764,3 ميلليارد تەڭگەگە جەتىپ، ءوسىم 19,6 پايىزدى قۇرادى. قازىر اۆتوموبيل جاساۋ ونەركاسىبى قازاقستانداعى بۇكىل ماشينا جاساۋ سالاسىنىڭ 42,1 پايىزىن يەلەنگەن.
ءتورت اي ىشىندە قازاقستاندا 59057 جەڭىل اۆتوموبيل شىعارىلعان. بۇل ءبىر جىل بۇرىنعى كورسەتكىشتەن 36,8 پايىزعا كوپ. سونداي-اق 1967 جۇك تەحنيكاسى، 986 اۆتوبۋس، 177 ارنايى تەحنيكا جانە 1216 تىركەمە مەن جارتىلاي تىركەمە ءوندىرىلدى.
نارىقتاعى نەگىزگى وندىرۋشىلەر اراسىندا وزگەرىس بار. ماسەلەن، قوستانايداعى زاۋىتتا ءوندىرىس كولەمى 12,7 پايىزعا قىسقارعان. الماتىداعى Hyundai زاۋىتىندا دا وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا جۇمىس كولەمى 28,4 پايىزدىق تومەندەگەن.
Allur زاۋىتى (قوستاناي) - 23161 كولىك شىعارىپ،
AMMKZ (الماتى) - 17710 اۆتوموبيل،
Hyundai Trans Kazakhstan،
Kia Qazaqstan - 6575 كولىك شىعارعان.
ەڭ كوپ شىعارىلعان مودەلدەر:
Chevrolet Cobalt - 7755؛
Hyundai Tucson - 4610؛
Kia Sportage - 2246؛
Hyundai Mufasa - 1746؛
Changan CS55 Plus - 1617؛
Haval M6 - 1564؛
Hyundai Santa Fe - 1431؛
Changan CS35 Max - 1344؛
Haval Jolion - 1290؛
Hyundai Elantra - 1282.
اۆتو ءوندىرىس جىل ساناپ دامىپ جاتىر. باسەكە كۇشەيگەن سايىن نارىقتا جاڭا زاۋىتتار بوي كوتەرەدى. سوعان ساي الەمدىك نارىقتا تانىمال اۆتوكولىك كومپانيالارى قازاقستاندا زاۋىتىن اشۋعا بەل بايلايدى.