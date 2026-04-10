ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك ءوڭىرى كونگو-قىرىم گەمورراگيالىق قىزباسىنىڭ تابيعي وشاعى بولىپ قالا بەرەدى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك ايماعى كونگو-قىرىم گەمورراگيالىق قىزباسىنىڭ تابيعي وشاعى بولىپ قالا بەرەتىنىن مالىمدەدى.
كەنەنىڭ شاعۋى ارقىلى نەمەسە جۇقتىرعان جانۋارلارمەن جاناسۋ ارقىلى بەرىلەتىن ءقاۋىپتى ۆيرۋستىق اۋرۋ - كونگو-قىرىم گەمورراگيالىق قىزباسى دەپ اتالادى.
اتالعان ۆيرۋس اۋىر، ال ءولىم دەڭگەيى %30 عا دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
اۋرۋدى جۇقتىرعان جاعدايدا، كەلەسىدەي بەلگىلەر بولۋ مۇمكىن:
جوعارى تەمپەراتۋرا 39-40°C دەيىن؛
السىزدىك؛
بۇلشىقەت اۋرۋى؛
باس اۋرۋى.
بىرنەشە كۇننەن كەيىن قان كەتۋ پايدا بولۋى مۇمكىن - بۇل وتە قاۋىپتى جاعداي.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى بۇگىنگى تاڭدا ك ق گ ق- عا قارسى ۆاكسينا جوق ەكەنىن ەسكەرتەدى.
ادامدار ءوزىن تەك پروفيلاكتيكا ارقىلى قورعاي الادى.
قاۋىپ ايماعىندا:
- اۋىلدىق جەرلەردىڭ تۇرعىندارى مەن قىزمەتكەرلەرى
- جانۋارلارمەن بايلانىستا بولاتىن ادامدار
- مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى
- ەندەميالىق اۋداندارداعى بارلىق ادامدار
نە ىستەۋ كەرەك:
تابيعاتقا شىعۋ كەزىندە رەپەللەنتتەردى قولدانىڭىز
ءوزىڭىزدى جانە جاقىندارىڭىزدى كەنەلەرگە ۇنەمى تەكسەرىپ وتىرىڭىز
جانۋارلارمەن تەك قورعانىس كيىمىندە جۇمىس ىستەڭىز
مال مەن ءۇي-جايلاردى وڭدەۋدى جۇرگىزىڭىز
ماماندار كەنە شاققان جاعدايدا دەرەۋ دارىگەرگە حابارلاسۋعا كەڭەس بەرەدى.
كەنەنى ءوز بەتىڭشە الىپ تاستاۋعا بولمايتىنىن ەسكەرتەدى.
ۋاقتىلى مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنۋ ءومىردى ساقتاپ قالۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن شىعىس قازاقستاندا 16 ادامدى كەنە شاققانى بەلگىلى بولدى.