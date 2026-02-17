ەلىمىزدەگى 100 ۇزدىك كوللەدج ستۋدەنتى انىقتالادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە «قازاقستان رەسپۋبليكاسى كوللەدجدەرىنىڭ ۇزدىك 100 ستۋدەنتى» رەسپۋبليكالىق كونكۋرسى باستالدى. بۇل تۋرالى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اۋقىمدى جوبا بىلىمىمەن، كاسىبي شەبەرلىگىمەن جانە قوعامدىق بەلسەندىلىگىمەن دارالانعان ستۋدەنت جاستاردى انىقتاپ، ولاردىڭ جەتىستىگىن رەسپۋبليكا كولەمىندە كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر.
كونكۋرس جۇمىسشى ماماندىقتارىنىڭ بەدەلىن ارتتىرۋعا، تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ يميدجىن نىعايتۋعا، جاستاردىڭ كوشباسشىلىق الەۋەتىن دامىتۋعا جانە ولاردىڭ كاسىبي وسۋىنە ناقتى مۇمكىندىك جاساۋعا باعىتتالعان.
بايقاۋعا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندەگى كوللەدج ستۋدەنتتەرى قاتىسا الادى. اتاپ ايتقاندا، WorldSkills چەمپيوناتتارى مەن كاسىبي شەبەرلىك بايقاۋلارىنىڭ جەڭىمپازدارى مەن قاتىسۋشىلارى، ستۋدەنتتىك ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ۇيىمدارىنىڭ جانە ۆولونتەرلىك قوزعالىستاردىڭ كوشباسشىلارى، يننوۆاتسيالىق يدەيالار مەن ستارتاپ-جوبالار اۆتورلارى، عىلىمي كونفەرەنسيالار مەن وليمپيادالاردىڭ، سپورتتىق جارىستاردىڭ جەڭىمپازدارى، سونداي-اق شىعارماشىلىق ۇجىمداردىڭ بەلسەندى مۇشەلەرى ۇمىتكەر بولا الادى. كەيىنگى ءۇش جىل ىشىندە وسى بايقاۋدىڭ جەڭىمپازى اتانعان ستۋدەنتتەر قايتا قاتىسا المايدى.
كونكۋرس ءۇش كەزەڭنەن تۇرادى. ءبىرىنشى كەزەڭ - كوللەدجىشىلىك ىرىكتەۋ. ءار ءبىلىم بەرۋ ۇيىمى 5 كانديداتتان ارتىق ۇسىنا المايدى. بۇل كەزەڭدە ۇمىتكەرلەردىڭ وقۋ جەتىستىكتەرى، كاسىبي تابىستارى جانە قوعامدىق بەلسەندىلىگى سارالانادى.
ەكىنشى كەزەڭ وڭىرلىك دەڭگەيدە وتەدى. وبلىستار مەن رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردان 10 ۇزدىك ۇمىتكەر ىرىكتەلىپ، ولاردىڭ جەتىستىكتەرى كەشەندى باعالاۋدان وتەدى. ءۇشىنشى كەزەڭدە رەسپۋبليكالىق فينال قورىتىندىلانادى. قورىتىندى ىرىكتەۋ «TOP-100 STUDENTS» ينتەرنەت-رەسۋرسىندا وتكىزىلىپ، ەلدىڭ 100 ۇزدىك كوللەدج ستۋدەنتى ايقىندالادى.
