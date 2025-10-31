ەلىمىزدە ەگىن جيناۋ ناۋقانى قالاي ءجۇرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ديقاندار ەگىن جيناۋ ناۋقانىن اياقتاۋعا تاياپ قالدى. بيىلعى ماۋسىمدا ەل اۋماعىندا قانشا ءونىم جينالدى جانە ەلىمىز قاي مەملەكەتتەرگە استىق ەكسپورتتاۋدى باستاپ كەتتى؟ Kazinform ءتىلشىسى تاقىرىپقا شولۋ جاسادى.
26,9 ميلليون توننا استىق جينالدى
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، شامامەن 16 ميلليون گەكتار اۋماقتا ءداندى جانە ءداندى- بۇرشاقتى داقىل جينالعان. 28 قازانداعى جاعداي بويىنشا، 15,9 ميلليون گەكتار اۋماقتا نەمەسە جالپى ەگىس كولەمىنىڭ 99,2 پايىزىندا ەگىن ورۋ جۇمىسى جۇرگىزىلىپ، 26,9 ميلليون توننا استىق باستىرىلدى.
- ءداندى داقىلدان بولەك، اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋار وندىرۋشىلەرى 3,7 ميلليون توننا مايلى داقىل، 2,9 ميلليون توننا كارتوپ (ونىمدىلىگى - 226,3 س/گەكتار)، 3,8 ميلليون توننا كوكونىس (ونىمدىلىگى - 297,3 س/گەكتار) جينادى. سونداي- اق 497,5 مىڭ توننا قىرىققابات (333,4 س/گەكتار)، 1058,5 مىڭ توننا پياز (429,9 س/گەكتار)، 387,7 مىڭ توننا ءسابىز (283 س/گەكتار) جينالدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، ەگىن جيناۋ ناۋقانى ۇيىمداسقان تۇردە جانە ءوز مەرزىمىنە ساي جۇرگىزىلىپ جاتىر. قازىر وڭىرلەردە اۋا رايىنا بايلانىستى جانە جۇمىس پروتسەسىنە قاتىستى ەشقانداي قيىندىق جوق.
ەكسپورت باستالىپ كەتتى
قۇزىرلى ۆەدومستۆو مەن «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق-نىڭ دەرەگىنە سۇيەنسەك، 2025 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەن 19-قازان ارالىعىندا ەلىمىزدەن 1,6 ميلليون توننا بيىل الىنعان استىق ەكسپورتتالدى. بۇل وتكەن جىلدىڭ ءدال وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 14 پايىز ارتىق (2024 ج. - 1,4 ميلليون ت).
ەكسپورت كولەمىنىڭ نەگىزگى ءوسىمى ورتالىق ازيا جانە كاۆكاز ەلدەرىنە تيەسىلى.
وزبەكستانعا - 41 پايىزعا ارتقان (568 مىڭ توننادان 801 مىڭ تونناعا دەيىن)؛
تاجىكستانعا - 3,8 پايىزعا (236 مىڭنان 245 مىڭ تونناعا دەيىن)؛
قىرعىزستانعا - 2,6 ەسەگە (17 مىڭنان 45 مىڭ تونناعا دەيىن)؛
ازەربايجانعا - 3,4 ەسەگە (11 مىڭنان 38 مىڭ تونناعا دەيىن)؛
اۋعانستانعا - 28,6 پايىزعا (56 مىڭنان 72 مىڭ تونناعا دەيىن)؛
تۇرىكمەنستانعا - 66,7 پايىزعا (3 مىڭنان 5 مىڭ تونناعا دەيىن).
- ەكسپورتتىڭ ءوسۋى قازاقستاندىق استىققا جوعارى سۇرانىستى جانە ءونىمدى كورشى ەلدەرگە جەتكىزۋدەگى تۇراقتى لوگيستيكالىق باعىتتاردىڭ قالىپتاسقانىن كورسەتەدى، - دەدى مينيسترلىكتەن.
ءوسىمنىڭ سەبەپتەرى
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى بيىل جوعارى ءونىم كورسەتكىشىن تىڭايتقىشتاردىڭ ۋاقتىلى سەبىلۋىمەن جانە كوكتەمگى ەگىس جۇمىستارىنىڭ ەرتە قارجىلاندىرىلۋىمەن بايلانىستىرادى.
24-قازانداعى جاعداي بويىنشا ەگىس ناۋقانىنا بولىنگەن 700 ميلليارد تەڭگەنىڭ 502 ميلليارد تەڭگەسى يگەرىلگەن. اگرارلىق نەسيە كورپوراتسياسى 2026 -جىلعى كوكتەمگى ەگىس جۇمىستارىنا جەڭىلدەتىلگەن قارجىلاندىرۋ بويىنشا فەرمەرلەردەن ءوتىنىم قابىلداۋدى باستاپ كەتتى.
- سونىمەن قاتار اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن جەڭىلدەتىلگەن ليزينگ ارقىلى الۋ ءۇشىن بولىنگەن 250 ميلليارد تەڭگە كولەمىندەگى قاراجاتقا 253 ميلليارد تەڭگەگە ءوتىنىم ءتۇستى. بۇل شامامەن 8 مىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن جاڭارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. «دامۋ» قورىنىڭ جەلىسى بويىنشا كوكتەمگى جانە كۇزگى ەگىس جۇمىستارىنا بەرىلەتىن نەسيەلەردىڭ 85 پايىز دەيىن كەپىلدەندىرۋ باعدارلاماسى جالعاسىپ جاتىر. 24-قازانعا دەيىن جالپى سوماسى 196,9 ميلليارد تەڭگەگە 1336 كەپىلدىك بەرىلدى، نەسيەلەردىڭ جالپى سوماسى 231,7 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
استىق قويمالارىندا ورىن جەتكىلىكتى
ليتسەنزيالانعان استىق ساقتاۋ قويمالارىنداعى احۋال مىنانداي: 5,4 ميلليون توننا (40 پايىز) تولتىرىلعان، 7,8 ميلليون توننا سياتىن ورىن بوس. ەل بويىنشا استىق ساقتاۋ قويمالارىنىڭ جالپى سىيىمدىلىعى 30 ميلليون توننادان اسادى.
ەگىن جيناۋ ناۋقانى باستالعالى ەليەۆاتورلارعا 6,7 ميلليون توننا استىق تاپسىرىلعان، بۇل كورسەتكىش بىلتىردان ەكى ەسە كوپ. استىقتىڭ 54 پايىز - ءۇشىنشى سىنىپتى.
جەمشوپ دايىنداۋ
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارى ۇسىنعان اقپاراتقا سايكەس 25-قازانعا دەيىن 37,8 ميلليون توننا جەم-ءشوپ دايىندالعان.
ونىڭ ىشىندە:
- 25 ميلليون توننا پىشەن (101,9 پايىز)؛
- 1,9 ميلليون توننا باستىرىلعان پىشەن (112,9 پايىز)؛
- 3,9 ميلليون توننا قۇراما جەم (71,7 پايىز)؛
- 2 ميلليون توننا سۇرلەم (102,3 پايىز)؛
- 4,8 ميلليون توننا سابان (101,7 پايىز).
ەڭ جوعارى كورسەتكىشتەر سولتۇستىك قازاقستان، شىعىس قازاقستان، الماتى، قىزىلوردا، جامبىل، قوستاناي، پاۆلودار وبلىستارىنا تيەسىلى، سونداي-اق ۇلىتاۋ مەن جەتىسۋ وڭىرلەرىندە بايقالادى.
- دايىندالعان جەم-ءشوپ كولەمى 2025- 2026 -جىلدارداعى مال قىستاتۋ ناۋقانىن قولايلى وتكىزۋگە جانە مال شارۋاشىلىعى نىساندارىن تۇراقتى تۇردە جەم- شوپپەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەتتى قور قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆودان.
ايتا كەتەيىك، ءبىر اپتا بۇرىنعى مالىمەت بويىنشا ەلىمىزدە 26,4 ميلليون توننا استىق باستىرىلدى.
سونداي-اق وتاندىق استىق ءوندىرىسى سالاسىنداعى احۋالعا شولۋ جاساعان ەدىك.
اۆتور
ەربول جانات