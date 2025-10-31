ەلىمىزدە شەتەلدىك ستۋدەنتتەر سانىن 100 مىڭعا دەيىن ارتتىرۋ كوزدەلىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى فورۋمدا سويلەگەن سوزىندە 2029-جىلعا قاراي ەلىمىزدە ءبىلىم الاتىن شەتەلدىك ستۋدەنتتەر سانىن 100 مىڭعا دەيىن جەتكىزۋ كوزدەلىپ وتىرعانىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى كەزدە ەلىمىزدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا 31 مىڭنان استام شەتەل ستۋدەنتى ءبىلىم الادى. بۇل - قازىرگى ساتتە قازاقستان ءۇشىن رەكوردتىق كورسەتكىش.
2029-جىلعا قاراي اتالعان مەجەنى 100 مىڭعا دەيىن جەتكىزۋ كوزدەلىپ وتىر. ول ءۇشىن ۆيزا رەجيمى وڭتايلاندىرىلىپ، شەتەلدىكتەردىڭ الاڭسىز ءبىلىم الۋىنا بارىنشا قولايلى جاعداي جاسالادى.
ۇزدىك تۇلەكتەردىڭ قازاقستاندا تۇراقتاپ قالۋىنا مۇمكىندىك بەرەتىن جۇمىسپەن قامتۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلادى.
- شەتەل ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ فيليالىن اشۋ ينجەنەرلىك جانە IT ءبىلىمدى دامىتۋ ماقساتىمىزعا تولىق ساي كەلەدى. قازاقستاندا قولدانبالى ينجەنەريانىڭ بىرەگەي ينستيتۋتى سانالاتىن ءۇش لۋ بان شەبەرحاناسى اشىلدى. بۇل قىتاي ۇكىمەتىنىڭ باستاماسى ەكەنى بارشاڭىزعا ءمالىم. پەن دۋان مىرزا بايانداماسىندا قىتاي ماماندارىنىڭ ەلىمىزگە ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىرعانىن ءارى قازاقستانداعى ادام الەۋەتىنىڭ جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ءبىز ءۇشىن يادرولىق ەنەرگەتيكا سالاسىنا مامان دايارلاۋ دا ەرەكشە مانگە يە. ميفي رەكتورى ۆلاديمير يگوريەۆيچ شيەۆچەنكو وسى ماڭىزدى ىسكە بەلسەندى اتسالىسۋعا نيەت ءبىلدىردى. سىزبەن بىرگە جۇمىس ىستەيمىز. مىندەتىمىز - ءبىلىم مەن عىلىمدى ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىمەن تىكەلەي بايلانىستىرۋ. بۇل باعىتتا ءساتتى مىسالدار بار. ەربول مارات ۇلى يساقايەۆ بايانداعانداي، قوزىبايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى مەن اريزونا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ سەرىكتەستىگى ناتيجەسىندە كۇكىرتتى يننوۆاتسيالىق پوليمەرگە اينالدىراتىن وزىق تەحنولوگيا ازىرلەندى. بۇل - وتە قاجەت جوبا. سەبەبى ەلىمىزدە كۇكىرتتىڭ قورى مول. اتالعان جوبا حيميا ونەركاسىبىنىڭ دامۋىنا تىڭ سەرپىن بەرەدى، ەڭ باستىسى، ەكولوگيالىق تۇيتكىلدەردىڭ شەشىلۋىنە تۇرتكى بولادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونداي-اق پرەزيدەنت ەلىمىزدەگى جوعارى ءبىلىم مەن ۋنيۆەرسيتەتتەگى عىلىمي ىزدەنىستەرگە بيزنەس تە بەلسەندى ۇلەس قوسا باستاعانىن مالىمدەدى.
- ماسەلەن، كومپانيالارىمىزدىڭ ءبىرى تاراز قالاسىندا مەندەلەيەۆ اتىنداعى رەسەي حيميا-تەحنولوگيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالىن اشۋعا قارجى ءبولدى. تاعى ءبىر كومپانيا شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورنىمەن سەرىكتەستىك اياسىندا تاۋ-كەن سالاسىنا ماماندانعان ۋنيۆەرسيتەت اشپاق. ماسكەۋ مەملەكەتتىك حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتى (مگيمو) استانا فيليالىنىڭ قىزمەتىنە زور ءۇمىت ارتامىز. تانىمال جوعارى وقۋ ورنىنا ارناپ بولەك عيمارات سالىنادى. سوڭعى جىلدارى قازاقستاننىڭ ءىرى بيزنەس وكىلدەرى جوعارى ءبىلىم مەن عىلىمعا كوبىرەك قولداۋ كورسەتە باستادى. زەرتتەۋشىلەر مەن ءوندىرىس وشاقتارىنىڭ ىقپالداستىق جۇيەسى قالىپتاسىپ كەلەدى. جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارى مەن عىلىمي ورتالىقتاردا تەحنولوگيالىق ترانسفەر كەڭسەلەرىن قۇرۋ وسى باعىتتاعى پەرسپەكتيۆتى قادام بولار ەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ «قازاقستان - اكادەميالىق ءبىلىم ايماعى» ستراتەگيالىق سەرىكتەستەر فورۋمىندا ءسوز سويلەگەنىن جازعانبىز.