19:30, 05 - اقپان 2026 | GMT +5
ەلىمىزدە ءبىرىنشى سىنىپ وقۋشىلارى 7 كۇن دەمالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ءبىرىنشى سىنىپ وقۋشىلارىنا قوسىمشا 7 كۇن دەمالىس بەرىلەدى، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- ەلىمىزدىڭ مەكتەپتەرىندە 2026-جىلعى 8-قاڭتاردان باستاپ 10 وقۋ اپتاسىنان تۇراتىن III توقسان باستالدى. 1-سىنىپتا ءبىلىم الۋشىلارعا 2026-جىلعى 9-15-اقپان ارالىعىندا (كۇنتىزبەلىك 7 كۇن) قوسىمشا دەمالىس بەرىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىدان بۇرىن اۋىل مەكتەبىنىڭ پەداگوگتەرى ديرەكتور بولۋدان نەگە قاشقاقتايتىنىن انىقتاپ كورگەن ەدىك.
سونداي-اق، ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتات سامات نۇرتازا ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىندەگى قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىن كوتەردى.