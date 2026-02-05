ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:30, 05 - اقپان 2026 | GMT +5

    ەلىمىزدە ءبىرىنشى سىنىپ وقۋشىلارى 7 كۇن دەمالادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ءبىرىنشى سىنىپ وقۋشىلارىنا قوسىمشا 7 كۇن دەمالىس بەرىلەدى، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ا
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    - ەلىمىزدىڭ مەكتەپتەرىندە 2026-جىلعى 8-قاڭتاردان باستاپ 10 وقۋ اپتاسىنان تۇراتىن III توقسان باستالدى. 1-سىنىپتا ءبىلىم الۋشىلارعا 2026-جىلعى 9-15-اقپان ارالىعىندا (كۇنتىزبەلىك 7 كۇن) قوسىمشا دەمالىس بەرىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسىدان بۇرىن اۋىل مەكتەبىنىڭ پەداگوگتەرى ديرەكتور بولۋدان نەگە قاشقاقتايتىنىن انىقتاپ كورگەن ەدىك.

    سونداي-اق، ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتات سامات نۇرتازا ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىندەگى قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىن كوتەردى.

    Күнсұлтан Отарбай
