ەلىمىزدە ءبىر جىلدا 43 مىڭنان استام ادامنان قاتەرلى ىسىك انىقتالدى
الماتى. قازاقپارات - 2025-جىلى قازاقستاندا 43 مىڭنان استام جاڭا ونكولوگيالىق ناۋقاس تىركەلدى.
قازىر ەل بويىنشا قاتەرلى ىسىكپەن ءومىر ءسۇرىپ جاتقان ادامدار سانى 246 مىڭنان استى. بۇل الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا %6,6 كوپ. بۇل تۋرالى دۇنيەجۇزىلىك قاتەرلى ىسىككە قارسى كۇرەس كۇنى قارساڭىندا وتكەن بريفينگتە قازاق ونكولوگيا جانە راديولوگيا عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ايشا مولداشيەۆا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، ناۋقاستار سانىنىڭ ءوسۋى ەڭ اۋەلى اۋرۋدى ەرتە انىقتاۋ كورسەتكىشتەرىنىڭ جاقسارعانىمەن بايلانىستى. 2025 -جىلى ەلىمىزدە سكرينينگتىك باعدارلامالار كەڭەيتىلىپ، دياگنوستيكا ساپاسى ارتقان.
- قازىر اۋرۋدى انىقتاۋ دەڭگەيى عانا ءوسىپ قانا قويعان جوق، بۇل — ونكولوگيالىق اۋرۋلاردى ەرتە انىقتاۋعا باعىتتالعان جۇيەلى جۇمىستىڭ دا ارقاسى. بۇل ەمدەۋدى ۋاقتىلى باستاۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، ناۋقاستاردىڭ ۇزاق ءارى ساپالى ءومىر ءسۇرۋ مۇمكىندىگىن ەداۋىر ارتتىرادى، - دەدى ايشا مولداشيەۆا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندىقتارعا كارديولوگيا مەن ونكولوگياداعى تەراپيانىڭ جاڭا ادىستەرى قولجەتىمدى بولاتىنىن جازعانبىز.