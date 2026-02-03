ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:54, 03 - اقپان 2026 | GMT +5

    ەلىمىزدە ءبىر جىلدا 43 مىڭنان استام ادامنان قاتەرلى ىسىك انىقتالدى

    الماتى. قازاقپارات  - 2025-جىلى قازاقستاندا 43 مىڭنان استام جاڭا ونكولوگيالىق ناۋقاس تىركەلدى.

    Коллаж : Kazinform / Freepik

    قازىر ەل بويىنشا قاتەرلى ىسىكپەن ءومىر ءسۇرىپ جاتقان ادامدار سانى 246 مىڭنان استى. بۇل الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا %6,6 كوپ. بۇل تۋرالى دۇنيەجۇزىلىك قاتەرلى ىسىككە قارسى كۇرەس كۇنى قارساڭىندا وتكەن بريفينگتە قازاق ونكولوگيا جانە راديولوگيا عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ايشا مولداشيەۆا مالىمدەدى.

    ونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، ناۋقاستار سانىنىڭ ءوسۋى ەڭ اۋەلى اۋرۋدى ەرتە انىقتاۋ كورسەتكىشتەرىنىڭ جاقسارعانىمەن بايلانىستى. 2025 -جىلى ەلىمىزدە سكرينينگتىك باعدارلامالار كەڭەيتىلىپ، دياگنوستيكا ساپاسى ارتقان.

    - قازىر اۋرۋدى انىقتاۋ دەڭگەيى عانا ءوسىپ قانا قويعان جوق، بۇل — ونكولوگيالىق اۋرۋلاردى ەرتە انىقتاۋعا باعىتتالعان جۇيەلى جۇمىستىڭ دا ارقاسى. بۇل ەمدەۋدى ۋاقتىلى باستاۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، ناۋقاستاردىڭ ۇزاق ءارى ساپالى ءومىر ءسۇرۋ مۇمكىندىگىن ەداۋىر ارتتىرادى، - دەدى ايشا مولداشيەۆا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندىقتارعا كارديولوگيا مەن ونكولوگياداعى تەراپيانىڭ جاڭا ادىستەرى قولجەتىمدى بولاتىنىن جازعانبىز.

