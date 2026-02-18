ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:10, 18 - اقپان 2026 | GMT +5

    ەلىمىزدە الاياقتىقتىڭ باسىم بولىگى شەتەلدىك سەرۆەرلەر مەن VPN ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتار كۇن سايىن دەرلىك بەلگىسىز نومىرلەردەن قوڭىراۋ شالىپ، «بانك قىزمەتكەرىمىز» دەيتىندەرگە نەمەسە جەڭىل ولجا ۇسىناتىن ينتەرنەت-جارنامالارعا تاپ بولادى.

    Геология комитеті алаяқтық сипаттағы қоңыраулардан сақтануға шақырды
    فوتو: gov.kz

    Qamqor.gov.kz دەرەكتەرى بويىنشا وتكەن جىلى 301768 ءىس تىركەلگەن، ياعني ورتاشا ەسەپپەن كۇنىنە 800 دەن استام جاڭا ءىس تىركەلىپ وتىرعان. زارداپ شەككەندەردىڭ جارتىسىنان كوبى (173 مىڭنان استام ءىس) ايەلدەرگە قاتىستى. جالپى الاياقتىقتىڭ %50 دان استامى (177325 ءىس) عالامتور ارقىلى جاسالعان.

    بۇل ىستەردىڭ باسىم بولىگى اشىلماعان كۇيى قالىپ وتىر. سوتقا تەك 99 مىڭى عانا جىبەرىلگەن. ال 132 مىڭنان استام ءىس (شامامەن %34  ى) قىلمىسكەردىڭ كىم ەكەنى بەلگىسىز بولعاندىقتان توقتاپ تۇر. اسىرەسە، ينتەرنەت-الاياقتىق بولىمىندە بۇل كورسەتكىش ءتىپتى جوعارى (99881 ءىس). بۇل ساندار قىلمىسكەرلەردىڭ دەنى شەتەلدىك سەرۆەرلەردى، VPN-ارنالاردى جانە باسقا مەملەكەتتەردىڭ بانك كارتالارىن قولداناتىنىن كورسەتەدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن انتيفرود-ورتالىق الاياقتىق ارەكەتتەردىڭ %67 ى جالعان ينۆەستيتسيالار مەن ونلاين-دۇكەندەرگە قاتىستى ەكەنىن ايتقان ەدى.

    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
