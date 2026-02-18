ەلىمىزدە الاياقتىقتىڭ باسىم بولىگى شەتەلدىك سەرۆەرلەر مەن VPN ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتار كۇن سايىن دەرلىك بەلگىسىز نومىرلەردەن قوڭىراۋ شالىپ، «بانك قىزمەتكەرىمىز» دەيتىندەرگە نەمەسە جەڭىل ولجا ۇسىناتىن ينتەرنەت-جارنامالارعا تاپ بولادى.
Qamqor.gov.kz دەرەكتەرى بويىنشا وتكەن جىلى 301768 ءىس تىركەلگەن، ياعني ورتاشا ەسەپپەن كۇنىنە 800 دەن استام جاڭا ءىس تىركەلىپ وتىرعان. زارداپ شەككەندەردىڭ جارتىسىنان كوبى (173 مىڭنان استام ءىس) ايەلدەرگە قاتىستى. جالپى الاياقتىقتىڭ %50 دان استامى (177325 ءىس) عالامتور ارقىلى جاسالعان.
بۇل ىستەردىڭ باسىم بولىگى اشىلماعان كۇيى قالىپ وتىر. سوتقا تەك 99 مىڭى عانا جىبەرىلگەن. ال 132 مىڭنان استام ءىس (شامامەن %34 ى) قىلمىسكەردىڭ كىم ەكەنى بەلگىسىز بولعاندىقتان توقتاپ تۇر. اسىرەسە، ينتەرنەت-الاياقتىق بولىمىندە بۇل كورسەتكىش ءتىپتى جوعارى (99881 ءىس). بۇل ساندار قىلمىسكەرلەردىڭ دەنى شەتەلدىك سەرۆەرلەردى، VPN-ارنالاردى جانە باسقا مەملەكەتتەردىڭ بانك كارتالارىن قولداناتىنىن كورسەتەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن انتيفرود-ورتالىق الاياقتىق ارەكەتتەردىڭ %67 ى جالعان ينۆەستيتسيالار مەن ونلاين-دۇكەندەرگە قاتىستى ەكەنىن ايتقان ەدى.