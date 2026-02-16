ەلىمىزدە 2026 -جىلى قانشا مەكتەپ سالىناتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى اپاتتى جانە ءۇش اۋىسىمدى مەكتەپتەردىڭ ماسەلەسىن شەشۋ باعىتىندا جۇيەلى جۇمىستار جۇرگىزىپ جاتىر. بيىل ەلىمىزدە 47 مىڭعا جۋىق وقۋشى ورنىنا ارنالعان 90 جاڭا مەكتەپتىڭ قۇرىلىسى جوسپارلانعان.
جاڭا وقۋشى ورىندارىن پايدالانۋعا بەرۋ ارنايى مەملەكەتتىك قور قاراجاتى، ءبىلىم بەرۋ ينفراقۇرىلىمىن قولداۋ قورى، جەرگىلىكتى بيۋدجەت قاراجاتى جانە جەكە ينۆەستيتسيالار ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى.
جاڭا مەكتەپتەردىڭ باسىم بولىگى استانا جانە شىمكەنت قالالارىندا، سونداي-اق اقتوبە، اتىراۋ، شىعىس قازاقستان، جامبىل، جەتىسۋ، باتىس قازاقستان جانە تۇركىستان وبلىستارىندا سالىنىپ جاتىر.
- سونىمەن قاتار ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن زاماناۋي جابدىقتارمەن قامتۋ جۇمىسى دا جالعاسۋدا. قوسىمشا حيميا، فيزيكا، بيولوگيا، روبوتوتەحنيكا جانە STEM باعىتتارى بويىنشا 1000 زاماناۋي پاندىك كابينەت ساتىپ الىنىپ، ورناتىلۋدا. سوڭعى ءۇش جىل ىشىندە 4320 پاندىك كابينەت ساتىپ الىنعان، - دەپ جازدى مينيسترلىكتەن.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، ءبىرىڭعاي زاماناۋي مەكتەپ ينفراقۇرىلىمى فورماتىنا كوشۋ ماقساتىندا 2029 -جىلعا دەيىن 1300 مەكتەپتى، ونىڭ ىشىندە اۋىلدىق جەرلەردەگى 900 مەكتەپتى رەنوۆاتسيالاۋ باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 209 مەكتەپتە رەنوۆاتسيا جۇمىستارى اياقتالدى. 2026 -جىلى تاعى 98 مەكتەپتە جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جالعاسادى.
رەنوۆاتسيا اياسىندا مەكتەپتەردى كۇردەلى جوندەۋ، زاماناۋي پاندىك كابينەتتەرمەن جابدىقتاۋ، مەكتەپ جيھازدارىن جاڭارتۋ، كىتاپحانالار مەن اسحانالاردى جاڭعىرتۋ، سپورت زالدارىن سالۋ نەمەسە رەكونسترۋكسيالاۋ، قوعامدىق كەڭىستىكتەردى اباتتاندىرۋ جانە قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرىمەن قامتاماسىز ەتۋ كوزدەلگەن.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەلىمىزدە 236 مىڭعا جۋىق وقۋشى ورنىنا ارنالعان 162 مەكتەپتىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى. جالپى سوڭعى ءۇش جىلدا 746 مىڭ وقۋشى ورنىنا ارنالعان 584 مەكتەپ پايدالانۋعا بەرىلگەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ بيۋدجەت شىعىندارىن ۇنەمدەۋگە كىرىسكەنى حابارلاندى.