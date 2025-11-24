ۇلگىلى جۇرگىزۋشى: قاراعاندىلىق ايەل 30 جىلدا بىردە-ءبىر رەت جول ەرەجەسىن بۇزباعان
استانا. KAZINFORM - قاراعاندىدا ايەل جۇرگىزۋشى 30 جىل بويى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بىردە-ءبىر رەت بۇزباعان. بۇل تۋرالى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى حابارلادى.
قاراعاندى وبلىسىندا جول قوزعالىسى مادەنيەتىن ارتتىرۋ جانە جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان «ۇلگىلى جۇرگىزۋشى» اكتسياسى جالعاسىپ جاتىر. جول-پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ج ق ە-نى بۇلجىتپاي ورىندايتىن اۆتوكولىك جۇرگىزۋشىلەرىن توقتاتىپ، ولارعا العىس ءبىلدىرىپ جاتىر.
وسىنداي جۇرگىزۋشىلەردىڭ ءبىرى - 30 جىلعا جۋىق ەڭبەك ءوتىلى بار سۆەتلانا شۆاچكينا. وسى ۋاقىت ارالىعىندا ول بىردە-ءبىر رەت اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلماعان جانە جول-كولىك وقيعاسىنا ۇشىراماعان.
- مەن اۆتوكولىكتى شامامەن 30 جىلدان بەرى جۇرگىزىپ كەلەمىن جانە وسى ۋاقىتتىڭ ىشىندە بىردە-ءبىر رەت ەرەجە بۇزعان ەمەسپىن. جۇرگىزۋ مەن ءۇشىن قاجەتتىلىككە اينالدى، ال بۇگىندە ءوز ءبىلىمىمدى بالالارمەن ءبولىسىپ ءجۇرمىن. № 95-گيمنازيادا «سيرەنا» اتتى جاس جول ينسپەكتورلارى ۇيىرمەسىن باسقارامىن، وندا وقۋشىلارعا جول قاۋىپسىزدىگىنىڭ نەگىزدەرىن ۇيرەتەمىن. جولدا دۇرىس مىنەز-قۇلىق مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋدى ەرتە جاستان باستاۋ قاجەت دەپ سانايمىن، - دەدى سۆەتلانا شۆاچكينا.
پوليتسيا مالىمەتىنشە، اكسيا اياسىندا ەرەجە بۇزباعان جۇزگە جۋىق جۇرگىزۋشىگە العىس حات پەن ەستەلىك سىيلىق تابىستالعان.
- بۇل ءىس-شارا «قاۋىپسىز جول» اتتى رەسپۋبليكالىق اكسيا شەڭبەرىندە وتكىزىلىپ جاتىر. باستى ماقساتىمىز - جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋ جانە جۇرگىزۋشىلەر اراسىندا ەرەجەلەردى ساقتاۋ مادەنيەتىن ناسيحاتتاۋ، - دەيدى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ اعا ينسپەكتورى تاتيانا مالينوۆسكايا.
كەزدەسۋ سوڭىندا سۆەتلانا شۆاچكينا جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلارعا ۇندەۋ جاسادى.
- بارلىق جۇرگىزۋشىلەردى ەرەجەلەردى ساقتاۋعا، جىلدامدىقتى اسىرماۋعا جانە قارسى جولاققا شىقپاۋعا شاقىرامىن. جولداعى قاۋىپسىزدىك ءارقايسىمىزعا بايلانىستى، - دەدى ول.
ەسكە سالا كەتەيىك، قاراعاندى وبلىسىنداعى تراسسالاردا ەڭ قاۋىپتى جەتى ۋچاسكە انىقتالدى.
وعان دەيىن اتالعان وبلىستا قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الاتىن QR-كود جوباسى ىسكە قوسىلعانىن جازدىق.
اۆتور
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى