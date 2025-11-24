ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:40, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ۇلگىلى جۇرگىزۋشى: قاراعاندىلىق ايەل 30 جىلدا بىردە-ءبىر رەت جول ەرەجەسىن بۇزباعان

    استانا. KAZINFORM - قاراعاندىدا ايەل جۇرگىزۋشى 30 جىل بويى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بىردە-ءبىر رەت بۇزباعان. بۇل تۋرالى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى حابارلادى.

    Жол қозғалысы ережесі
    فوتو: قاراعاندى وبلىستىق پ د

    قاراعاندى وبلىسىندا جول قوزعالىسى مادەنيەتىن ارتتىرۋ جانە جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان «ۇلگىلى جۇرگىزۋشى» اكتسياسى جالعاسىپ جاتىر. جول-پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ج ق ە-نى بۇلجىتپاي ورىندايتىن اۆتوكولىك جۇرگىزۋشىلەرىن توقتاتىپ، ولارعا العىس ءبىلدىرىپ جاتىر.

    وسىنداي جۇرگىزۋشىلەردىڭ ءبىرى - 30 جىلعا جۋىق ەڭبەك ءوتىلى بار سۆەتلانا شۆاچكينا. وسى ۋاقىت ارالىعىندا ول بىردە-ءبىر رەت اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلماعان جانە جول-كولىك وقيعاسىنا ۇشىراماعان.

    - مەن اۆتوكولىكتى شامامەن 30 جىلدان بەرى جۇرگىزىپ كەلەمىن جانە وسى ۋاقىتتىڭ ىشىندە بىردە-ءبىر رەت ەرەجە بۇزعان ەمەسپىن. جۇرگىزۋ مەن ءۇشىن قاجەتتىلىككە اينالدى، ال بۇگىندە ءوز ءبىلىمىمدى بالالارمەن ءبولىسىپ ءجۇرمىن. № 95-گيمنازيادا «سيرەنا» اتتى جاس جول ينسپەكتورلارى ۇيىرمەسىن باسقارامىن، وندا وقۋشىلارعا جول قاۋىپسىزدىگىنىڭ نەگىزدەرىن ۇيرەتەمىن. جولدا دۇرىس مىنەز-قۇلىق مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋدى ەرتە جاستان باستاۋ قاجەت دەپ سانايمىن، - دەدى سۆەتلانا شۆاچكينا.

    پوليتسيا مالىمەتىنشە، اكسيا اياسىندا ەرەجە بۇزباعان جۇزگە جۋىق جۇرگىزۋشىگە العىس حات پەن ەستەلىك سىيلىق تابىستالعان.

    - بۇل ءىس-شارا «قاۋىپسىز جول» اتتى رەسپۋبليكالىق اكسيا شەڭبەرىندە وتكىزىلىپ جاتىر. باستى ماقساتىمىز - جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋ جانە جۇرگىزۋشىلەر اراسىندا ەرەجەلەردى ساقتاۋ مادەنيەتىن ناسيحاتتاۋ، - دەيدى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ اعا ينسپەكتورى تاتيانا مالينوۆسكايا.

    كەزدەسۋ سوڭىندا سۆەتلانا شۆاچكينا جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلارعا ۇندەۋ جاسادى.

    - بارلىق جۇرگىزۋشىلەردى ەرەجەلەردى ساقتاۋعا، جىلدامدىقتى اسىرماۋعا جانە قارسى جولاققا شىقپاۋعا شاقىرامىن. جولداعى قاۋىپسىزدىك ءارقايسىمىزعا بايلانىستى، - دەدى ول.

    ەسكە سالا كەتەيىك، قاراعاندى وبلىسىنداعى تراسسالاردا ەڭ قاۋىپتى جەتى ۋچاسكە انىقتالدى.

    وعان دەيىن اتالعان وبلىستا قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الاتىن QR-كود جوباسى ىسكە قوسىلعانىن جازدىق.

    اۆتور

    جاسۇلان باقىتبەك ۇلى

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار