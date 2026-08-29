ۇلى بريتانيادا العاش رەت ج ي كومەگىمەن ميعا وتا جاسالدى
استانا. قازاقپارات - ۇلى بريتانيالىق دارىگەرلەر الەمدە العاش رەت جاساندى ينتەللەكتىنى ميعا جاسالعان وپەراتسيا بارىسىندا نەيروحيرۋرگكە ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە كومەك كورسەتۋ ءۇشىن قولداندى. تەحنولوگيا ىسىكتى الىپ تاستاۋ كەزىندە اسا قاۋىپتى ايماقتاردى انىقتاپ، پاتسيەنتتىڭ كورۋ قابىلەتىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرگەن، دەپ حابارلايدى University College London Hospitals.
وپەراتسيا لوندونداعى ۇلتتىق نيەۆرولوگيا جانە نەيروحيرۋرگيا اۋرۋحاناسىندا كلينيكالىق زەرتتەۋ اياسىندا جۇرگىزىلدى. العاشقى پاتسيەنت 48 جاستاعى بەدفوردشير تۇرعىنى ريس حيببەرت بولدى. ونىڭ گيپوفيزىنەن كولەمى شامامەن 11 ميلليمەتر بولاتىن ىسىك انىقتالعان. دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، وتا جاسالماعاندا ىسىك كورۋ جۇيكەسىنە قىسىم ءتۇسىرىپ، ناۋقاستى تولىق سوقىرلىققا اكەلۋى مۇمكىن ەدى.
وپەراتسيا كەزىندە ج ي جۇيەسى ەندوسكوپيالىق كامەرادان ءتۇسىپ تۇرعان ۆيدەونى بىردەن تالداپ، مي تۇبىندەگى ماڭىزدى اناتوميالىق قۇرىلىمداردى ەكراندا بەلگىلەپ وتىرعان. بۇل ايماقتا گيپوفيز، ءىرى قان تامىرلارى مەن كورۋدى باسقاراتىن جۇيكەلەر ءبىر-بىرىنە وتە جاقىن ورنالاسقان. سوندىقتان ءبىر ميلليمەترلىك قاتەلىكتىڭ ءوزى كورۋ قابىلەتىن جوعالتۋعا، ينسۋلتكە نەمەسە ادام ومىرىنە ءقاۋىپ توندىرەتىن باسقا اسقىنۋلارعا سوقتىرۋى ىقتيمال.
جۇيە حيرۋرگيالىق توپقا قاۋىپتى ايماقتاردى اينالىپ ءوتىپ، ىسىكتىڭ مۇمكىندىگىنشە كوپ بولىگىن ءقاۋىپسىز الىپ تاستاۋعا كومەكتەسكەن. دەگەنمەن وپەراتسيانى ج ي وزدىگىنەن جۇرگىزگەن جوق: بارلىق شەشىمدى حيرۋرگ قابىلداپ، بۇكىل ۇدەرىستى تولىق باقىلاۋدا ۇستادى.
تەحنولوگيانى لوندون ۋنيۆەرسيتەتتىك كوللەدجىنىڭ Hawkes Institute زەرتتەۋشىلەرى ازىرلەگەن. جۇيەنى ۇيرەتۋ ءۇشىن بۇرىن جاسالعان گيپوفيز وپەراتسيالارىنىڭ جۇزدەگەن ۆيدەوسى قولدانىلعان. ول اناتوميالىق قۇرىلىمداردى، حيرۋرگيالىق قۇرالداردى جانە قۇرالداردىڭ تىندەرمەن جاناسۋىن ناقتى ۋاقىت ىشىندە انىقتاي الادى. جوبا ۇلى بريتانيانىڭ ۇلتتىق دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە مەديتسينالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى مەن Google كومپانياسىنىڭ قارجىلاي قولداۋىمەن جۇزەگە اسقان.
ريس حيببەرتتىڭ ىسىگى 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا سەرۋەن كەزىندە ەسىنەن تانىپ، ۇستاما بولعاننان كەيىن كەزدەيسوق انىقتالعان. كەيىن ونىڭ گورموندىق جۇيەسى بۇزىلىپ، شەتكى كورۋ قابىلەتى ناشارلاعان. اياعىنىڭ استىن دۇرىس كورە الماعاندىقتان، ول بىرنەشە رەت ءسۇرىنىپ، تاياقپەن جۇرۋگە ءماجبۇر بولعان.
ناۋقاستىڭ ايتۋىنشا، وپەراتسيادان ويانعان بويدا كورۋ قابىلەتى ايتارلىقتاي جاقسارعان. ءبىر اپتادان كەيىن ول كوزىلدىرىكسىز جانە تاياقسىز وزدىگىنەن جۇرە باستاعان. قازىر پاتسيەنت ۇيىندە وڭالتۋ كەزەڭىنەن ءوتىپ جاتىر.
بۇل - جاساندى ينتەللەكتىنىڭ جالپى نەيروحيرۋرگيادا العاش قولدانىلۋى ەمەس، ميعا جاسالعان وپەراتسيا كەزىندە حيرۋرگكە تىكەلەي ءارى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە كومەكتەسكەن الەمدەگى العاشقى جاعداي. زەرتتەۋشىلەر بولاشاقتا تەحنولوگيا كۇردەلى وپەراتسيالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرىپ، حيرۋرگتەرگە شەشىم قابىلداۋ كەزىندە قوسىمشا قولداۋ كورسەتە الادى دەپ ۇمىتتەنەدى.