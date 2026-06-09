ۇلى بريتانيا جاساندى ينتەللەكت سۋپەركومپيۋتەرىن جاساۋعا ميلليارد دوللار بولەدى
استانا. kazinform - ۇلىبريتانيا جاساندى ينتەللەكتىگە (AI) ارنالعان سۋپەركومپيۋتەر جاساۋعا 750 ميلليون فۋنت ستەرلينگ (1 ميلليارد دوللار) بولەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
- 2030-جىلى پايدالانۋعا بەرىلگەننەن كەيىن بۇل جۇيە الەمدەگى ەڭ وزىق كەشەندەردىڭ بىرىنە اينالادى. ول سىنالعان ءارى بولاشاعى زور پروتسەسسورلاردى جانە ەڭ جاڭا ميكروچيپتەردى بىرىكتىرىپ، كۇردەلى مىندەتتەردى ءداستۇرلى سۋپەركومپيۋتەرلەرگە قاراعاندا الدەقايدا ءتيىمدى ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
بولىنەتىن قاراجاتتىڭ جارتىسىنان استامى - 400 ميلليون فۋنت ستەرلينگ - جاساندى ينتەللەكت سۋپەركومپيۋتەرىن كەلەسى بۋىن چيپتەرىمەن جابدىقتاۋعا جۇمسالادى. العاشقى 150 ميلليون فۋنت وسى جازدا بولىنەدى.
اسا قۋاتتى ەسەپتەۋ جۇيەسىن قۇرۋعا ارنالعان تەندەر جاقىن ۋاقىتتا جاريالانادى. سۋپەركومپيۋتەر The University of edinburgh بازاسىندا قۇرىلىپ جاتقان ورتالىقتا ورنالاستىرىلىپ، ۇلى بريتانيانىڭ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جوباسىنىڭ ءبىرىڭعاي جۇيەسىنە قوسىلادى. ونىڭ قۇرامىنا سونداي-اق Isambard-AI، DAWN جانە Zenith ەسەپتەۋ ورتالىقتارى كىرەدى.
سونىمەن قاتار جاڭا جۇيەدە ۇلىبريتانيادا ازىرلەنگەن چيپتەرگە باسىمدىق بەرىلەدى. ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بۇل جوبا ەلدەگى زەرتتەۋشىلەرگە، ستارتاپتارعا جانە مەملەكەتتىك قىزمەتتەرگە جاساندى ينتەللەكتىنى ازىرلەۋ مەن قاۋىپسىز قولدانۋعا قاجەتتى جوعارى ءونىمدى ەسەپتەۋ قۋاتتارىنا قولجەتىمدىلىك بەرۋ ماقساتىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، يسپانيا مەن ەۋرووداق 10 ميلليون ەۋرو تۇراتىن كۆانتتىق سۋپەركومپيۋتەردى ىسكە قوستى.