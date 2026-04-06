ۇلى بريتانيا يرانداعى سوعىسقا بايلانىستى ءومىر ءسۇرۋ قۇنىنىڭ وسۋىنە قارسى كۇرەس جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ۇلى بريتانيا پرەمەر-ءمينيسترى كير ستارمەر يرانداعى سوعىسقا بايلانىستى كۇنكورىستىڭ قىمباتتاۋىنان زارداپ شەككەن بريتاندىقتاردىڭ جاعدايىن جەڭىلدەتۋ شارالارىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
- حالىقارالىق تۇراقسىزدىق كەزەڭىندە ۇكىمەت ەل ىشىندەگى حالىق ءۇشىن ەڭ ماڭىزدى ماسەلەلەرگە نازار اۋدارادى: ءقازىردىڭ وزىندە ءومىر ءسۇرۋ قۇنىن تومەندەتۋ جانە بولاشاقتاعى كۇيزەلىستەرگە ەلدىڭ دايىندىعىن كۇشەيتۋ، - دەلىنگەن ۇلى بريتانيا ۇكىمەتى باسشىسىنىڭ كەڭسەسى تاراتقان مالىمدەمەدە.
ەڭ ماڭىزدى وزگەرىس - بالالارعا بەرىلەتىن جاردەماقىعا قويىلعان شەكتەۋلەردى الىپ تاستاۋ. 2017 -جىلدان بەرى مەملەكەتتىك كومەك تەك العاشقى ەكى بالاعا بەرىلىپ كەلگەن، بۇل ماسەلە بويىنشا پىكىرتالاستار كوپ جىلدار بويى جالعاسقان. ۇكىمەتتىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شارا 450 مىڭ بالانى كەدەيلىكتەن شىعارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
باسقا شارالار زەينەتكەرلەردىڭ ءوسىپ جاتقان شىعىندارىن جابۋ جانە جۇمىسشىلاردىڭ قۇقىقتارىن كەڭەيتۋ ءۇشىن قوسىمشا قولداۋعا قاتىستى.
يرانداعى سوعىس كەزىندە ۇلى بريتانيادا ناۋرىز ايىندا بەنزيننىڭ ورتاشا باعاسى 0,2 فۋنت ستەرلينگكە ($0,3) ءوسىپ، ليترىنە 1,53 فۋنت ستەرلينگكە ($2,02) جەتتى. بۇل ستاتيستيكا جۇرگىزىلگەن ۋاقىتتاعى ەڭ جوعارى ايلىق ءوسىم بولدى. ال ديزەل وتىنىنىڭ باعاسى ودان دا ايتارلىقتاي ءوسىپ، 0,4 فۋنت ستەرلينگكە ($0,5) قىمباتتاپ، ليترىنە 1,83 فۋنت ستەرلينگ ($2,41) بولدى. مۇناي مەن گاز باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە بايلانىستى ەلەكتر ەنەرگياسى، ازىق-تۇلىك باعاسى، يپوتەكالىق نەسيەنى قوسا العاندا، پايىزدىق مولشەرلەمەلەر دا ارتادى دەگەن بولجام بار.
وسىعان دەيىن يتاليا ءمينيسترى ە و-عا جانارماي باعاسىنىڭ وسۋىنە قارسى شارالار قابىلداۋدى ۇسىنعانى تۋرالى جازعانبىز.