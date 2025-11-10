ەلوردادا ۇ ق ش ۇ مەملەكەتارالىق كوميسسياسىنىڭ وتىرىسى ءوتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ اسكەري-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى مەملەكەتارالىق كوميسسياسىنىڭ 23-وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.
- ءبىزدىڭ اسكەري-ەكونوميكالىق سالاداعى ءوزارا ءىس-قيمىلىمىز ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋدىڭ جانە ەلدەرىمىزدىڭ قورعانىس-ونەركاسىپ الەۋەتىن نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى ەلەمەنتى سانالادى. وتىرىستىڭ ءار قاتىسۋشىسىنىڭ ۇلەسىن جوعارى باعالايمىز، - دەدى جيىندى اشقان قازاقستان قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى شايح-حاسان جازىقبايەۆ.
ر ف ۇكىمەتى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى دەنيس مانتۋروۆ بۇگىنگى ءىس-شارانى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرعان قازاقستان تاراپىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- كۇن تارتىبىندە ناقتى ءوزارا ءىس-قيمىلدى دامىتۋدى قاجەت ەتەتىن كوپتەگەن ماسەلە بار. ايتاپ ايتقاندا، مەملەكەتتەرىمىزدىڭ قورعانىس كاسىپورىندارى ءۇشىن كادرلار دايىنداۋ جايىندا ءسوز بولىپ وتىر. بۇل رەتتە عىلىمي ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىنىڭ سەرىكتەستىگىن قالىپتاستىرىپ، جەڭىلدىك شارتتارىمەن ستۋدەنتتەردى وقىتۋ تەتىكتەرىن جەڭىلدەتۋ اسا ماڭىزدى. بۇل باعىتتاعى بىرلەسكەن جۇمىس ادىستەرى جەكە كەلىسىمدە كوزدەلگەن. ونىڭ جوباسى بۇگىن كوميسسيا تالقىلاۋىنا شىعارىلىپ وتىر. ينجەنەرلىك جانە سىرتقى ەكونوميكالىق بەيىن قۇزىرەتتەرىن تەڭگەرىمدى كۇشەيتۋ ۇ ق ش ۇ مەملەكەتتەرىنىڭ قورعانىس ونەركاسىپتەرىنىڭ دامۋ قارقىنىن ۇيلەستىرۋ ءۇشىن ايرىقشا ماڭىزعا يە. اسكەري ماقساتتاعى ونىمدەردى شىعارۋ، ولاردى جاڭعىرتۋ جانە جوندەۋ بويىنشا عىلىمي-وندىرىستىك كووپەراتسيانى كەڭەيتۋ سوعان بايلانىستى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ول ۇ ق ش ۇ- عا مۇشە مەملەكەتتەر اراسىنداعى ديالوگ پەن قۇزىرەتتەر الىس-بەرىسىنىڭ جاڭا فورماتىن دامىتۋ قاجەتتىگىن ايتتى.
- وسىعان وراي كونگرەسس-كورمە ءىس-شارالارىن وتكىزۋ تاجىريبەسىن ىنتالاندىرۋ ءجون بولار ەدى. بۇل تۇرعىدا كەلەسى جىلدىڭ ماۋسىمىندا مينسكىدە «ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك. بەلارۋس-2026» حالىقارالىق كورمەسىنىڭ ىسكەرلىك باعدارلاماسى اياسىندا ۇ ق ش ۇ- نىڭ 2-اسكەري-ەكونوميكالىق كونفەرەنتسياسىن ۇيىمداستىرۋ باستاماسىن قولدايمىز، - دەدى دەنيس مانتۋروۆ.