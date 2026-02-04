ەلوردادا ۇلتتىق ۇلاننىڭ باستاماسىمەن «Cyber sarbaz» سىنىبى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنداعى № 115 مەكتەپتە «جاس بۇركىت» پاتريوتتىق كلۋبىنىڭ «Cyber sarbaz» سىنىبى اشىلدى. جوبا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ۇلانىنىڭ 5573 اسكەري ءبولىمىنىڭ باستاماسىمەن قولعا الىندى.
جاڭا سىنىپ قۇرامىنا 23 وقۋشى قابىلداندى. سالتاناتتى ءراسىم بارىسىندا ولار ۇلتتىق ۇلاننىڭ ايرىقشا نىشانى سانالاتىن قىزىل-قوڭىر جولاق كەۋدەشە، «جاس بۇركىت» كەۋدە بەلگىلەرى جانە ارنايى كۋالىكتەرمەن ماراپاتتالدى.
ءىس-شارادا ءسوز سويلەگەن 5573 اسكەري ءبولىم كومانديرىنىڭ تاربيە جانە الەۋمەتتىك-قۇقىقتىق جۇمىستار جونىندەگى ورىنباسارى اسلان ورازالين باستامانىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
- جاستاردىڭ اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك نەگىزدەرىن مەڭگەرۋى - ۋاقىت تالابى. «Cyber sarbaz» سىنىبى جاس ۇرپاقتىڭ بويىندا وتانسۇيگىشتىكپەن قاتار ءتارتىپ، جاۋاپكەرشىلىك جانە زاماناۋي ءبىلىم قالىپتاستىرادى، - دەدى ول.
جوبا اياسىندا وقۋشىلارعا پاتريوتتىق تاربيە بەرۋمەن قاتار سيفرلىق ساۋاتتىلىقتى ارتتىرۋ، اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك نەگىزدەرىن ۇيرەتۋ، كيبەركەڭىستىكتەگى قاۋىپ-قاتەرلەردىڭ الدىن الۋ جانە قۇقىقتىق مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋ باعىتىندا جۇيەلى جۇمىستار جۇرگىزىلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇل باستاما ءبىلىم بەرۋ ۇيىمى مەن اسكەري قۇرىلىم اراسىنداعى ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى نىعايتىپ، وسكەلەڭ ۇرپاقتى تاربيەلەۋدىڭ ءتيىمدى ۇلگىسىن كورسەتەدى. ۇلتتىق ۇلاننىڭ ەلوردالىق اسكەري ءبولىمى قولعا العان جوبا پاتريوتتىق تاربيەنى زامان تالابىنا ساي جاڭعىرتىپ، جاستاردىڭ ەل بولاشاعىنا دەگەن جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇلتتىق ۇلاندا 7 تىلدە ەركىن سويلەيتىن پوليگلوت سارباز اسكەري مىندەتىن اتقارىپ جۇرگەنىن جازعانبىز.