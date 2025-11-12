ەلوردادا بىرنەشە كوشەگە شەتەلدىك تۇلعالاردىڭ ەسىمى بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا بىرنەشە اتاۋسىز كوشەگە شەتەلدىك تۇلعالار مەن قالا اتاۋىن بەرۋ تۋرالى ۇسىنىس جاسالدى. تولىعىراق استانا قالاسىنىڭ تىلدەردى دامىتۋ جانە ارحيۆ ءىسى باسقارماسىنىڭ باسشىسى ساكەن ەسىركەپ ايتىپ بەردى.
- استانادا بىرنەشە كوشەگە شەتەلدىڭ ەكى تۇلعاسىنىڭ جانە ءبىر قالا اتاۋىن بەرۋ تۋرالى ۇسىنىسپەن كەلىپ وتىرمىن. بۇل ۇسىنىستار قازاقستاننىڭ وزگە مەملەكەتتەرمەن ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناستى جاقسارتۋعا نەگىزدەلىپ پىسىقتالعان. ءبىرىنشى ۇسىنىس نۇرا اۋدانىندا ورنالاسقان كوشەگە سوفيا اتاۋىن بەرۋ، ايتا كەتۋ كەرەك بۇگىندە بولگاريانىڭ ەلورداسىندا «استانا» اتاۋى بەرىلگەن كوشە بار. كەلەسى تاعى دا نۇرا اۋدانىنداعى كوشەگە پاكىستاننىڭ ساياسي قايراتكەرى مۇحاممەد ءالي دجيننانىڭ ەسىمىن بەرۋدى ۇسىنىپ وتىرمىز. ول مۇسىلمان ساياسي قايراتكەر رەتىندە اۋقىمدى جۇمىسپەن اينالىسقان، زاماناۋي پاكىستان مەملەكەتىنىڭ نەگىزىن قالاۋشىلاردىڭ ءبىرى دەدى، - ساكەن ەسىركەپ ءماسليحاتتىڭ كەزەكتەن تىس سەسسياسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءوز كەزەگىندە پاكىستان ەلى استاناسى يسلامابادتا ۇلى ابايدىڭ اتىنا كوشە بەرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
- ءۇشىنشى ۇسىنىس يتاليا مەملەكەتىنە بايلانىستى تۇران داڭعىلىنان باستالىپ، قابانباي باتىر داڭعىلى ارالىعىندا «استانا-ارەنا» سپورت كەشەنى مەن «الاۋ» مۇز ايدىنى ورتاسىندا ورنالاسقان اتاۋسىز كوشەگە ماكرو پولونىڭ ەسىمىن بەرۋدى ۇسىنامىز. ماركو پولونى ءبارىڭىز جاقسى بىلەسىز ХІІІ-XIV عاسىردا ءومىر سۇرگەن اتاقتى كوپەس، جيھانكەز، ساياحاتشى. ارتىنا كوپتەگەن دەرەك قالدىرعان، ونىڭ ىشىندە ءبىزدىڭ تاريحىمىزعا دا قاتىستى مالىمەتتەر بار، - دەپ تۇيىندەدى باسقارما باسشىسى.
قالالىق ءماسليحات دەپۋتاتتارى اتالعان ۇسىنىستاردى ءبىر اۋىزدان قولدادى، ەندى ۇسىنىس ۇكىمەت جانىنداعى ونوماستيكالىق كوميسسيا وتىرىسىندا قارالادى.
ەسكە سالا كەتسەك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بيىل ۇلتتىق قۇرىلتايدا اتاۋسىز كوشەلەردى رەتتەۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەيىك، وسى جازدا ەلوردا كوشەلەرىنىڭ بىرىنە ارميان ءالىپبيىنىڭ نەگىزىن قالاعان مەسروپ ماشتوتستىڭ ەسىمى بەرىلەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.