ەلوردادا 5000 نان استام وقۋشى روبوتوتەحنيكا سايىسىندا كۇش سىناسادى
استانا. KAZINFORM - ەلورداداعى EXPO حالىقارالىق كورمە ورتالىعىندا ورتالىق ازياداعى روبوتوتەحنيكا جانە STEM سالاسىنداعى ەڭ اۋقىمدى وقيعا - «ALEM TECH FEST 2026» فەستيۆالى باستالدى.
11-13- اقپان ارالىعىندا وتەتىن ايتۋلى شاراعا قازاقستان، قىرعىزستان، وزبەكستان، تۇرىكمەنستان، ەستونيا، ۆەتنام جانە گونكونگتان كەلگەن 5000 نان استام مەكتەپ وقۋشىسى قاتىسىپ جاتىر.
فەستيۆالدىڭ باستى وقيعاسى — «Central Asia FIRST Championship» ۇلتتىق كەزەڭى جانە دروندار، Physical AI مەن وزگە دە STEM باعىتتار بويىنشا تارتىستى جارىستار.
ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى بۇل باستامانى جاستاردىڭ تەحنولوگياعا دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋ جانە سيفرلىق داعدىلارىن دامىتۋدىڭ ماڭىزدى قۇرالى رەتىندە قولداپ وتىر.
«USTEM Robotics» روبوتوتەحنيكانى دامىتۋ قورىنىڭ» ديرەكتورى اسىلبەك مىرزاحمەتوۆتىڭ ايتۋىنشا، بيىلعى دودانىڭ باسەكەلەستىگى وتە جوعارى.
- ءبىز بۇل چەمپيوناتتى التىنشى رەت وتكىزىپ وتىرمىز. 2020 -جىلى بار بولعانى 20 كوماندامەن باستاعان ەدىك، بۇگىندە 500 دەن استام كوماندا جينالدى. ولار وسى كەزەڭگە جەتۋ ءۇشىن قىركۇيەك ايىنان باستاپ 88 ىرىكتەۋ دوداسىنان ءوتتى. ەڭ ۇزدىك 25 كوماندا ءساۋىر ايىندا ا ق ش- تىڭ حيۋستون قالاسىندا وتەتىن الەمدىك چەمپيوناتقا جولداما الادى. بيىلعى تاقىرىبىمىز ارحەولوگيامەن بايلانىستى. وقۋشىلار تەك روبوت جاساپ قانا قويماي، ارحەولوگياداعى وزەكتى ماسەلەلەردى زەرتتەپ، عالىمدارمەن كەڭەسىپ، شەشىمدەرىن ۇسىنا الادى، - دەدى ا. مىرزاحمەتوۆ.
بيىلعى فەستيۆالگە «سامۇرىق- قازىنا» قورى باس سەرىكتەس رەتىندە قولداۋ كورسەتەدى. بۇل قادام مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2026 -جىلدى «جاساندى ينتەللەكت جىلى» دەپ جاريالاۋىمەن تىكەلەي بايلانىستى.
- بۇل جارىس جاستاردىڭ بولاشاققا جاساعان باتىل قادامى. «سامۇرىق- قازىنا» ەڭ ءىرى جۇمىس بەرۋشى رەتىندە جاڭا تەحنولوگيالاردى وندىرىسكە ەنگىزۋگە مۇددەلى. گاز حيمياسى، اۆتوكولىك قۇراستىرۋ سالالارىندا وسى جاستاردىڭ يدەيالارى ەرتەڭ ىسكە اسۋى مۇمكىن. ءبىز ولاردىڭ ونەرپازدىعى مەن ينجەنەرلىك ويلارىن قولداۋدى پارىز سانايمىز، — دەپ اتاپ ءوتتى «سامۇرىق- قازىنا» قورىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى عيبرات اۋعانوۆ.
جارىس الاڭىندا باق سىناپ جاتقانداردىڭ ءبىرى — استانا قالاسىنداعى № 38 مەكتەپتىڭ «Venom» كومانداسىنىڭ مۇشەسى ەرسان ايبول. ول ءوز جوباسىنىڭ ەرەكشەلىگىمەن ءبولىستى.
- ءبىزدىڭ جوبامىز - ارتەفاكت جينايتىن روبوت. ول 2,5 مينۋت ىشىندە الاڭداعى شارلاردى جيناپ، ءتيىستى ورىنعا لاقتىرۋى كەرەك. ورتا ازيا كەزەڭىنەن وتكەندىكتەن، ەندىگى ماقساتىمىز - حيۋستونعا جولداما الۋ. ەڭ مىقتى 16 كوماندانىڭ قاتارىنا ەنۋ ءۇشىن بارىمىزدى سالامىز، - دەيدى جاس ونەرتاپقىش.
فەستيۆال اياسىنداعى تورەشىلەر قۇرامىندا 200 دەن استام مامان بار. ءار كوماندانىڭ جۇمىسىن ارحەولوگ، ستارتاپەر جانە IT مامانىنان قۇرالعان ۇشتىك باعالايدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان روبوتوتەحنيكادان ءتورت دۇركەن الەم چەمپيونى اتانىپ ۇلگەردى. جەنيەۆا، سينگاپۋر، افينى جانە پانامادا وتكەن جارىستاردا وتاندىق ورەندەر كوش باستاپ كەلەدى.