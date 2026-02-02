ەلوردادا 11 مەديتسينالىق مەكەمە سالىنادى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك instagram پاراقشاسىندا سالىنىپ جاتقان مەديتسينالىق نىساندار تۋرالى جازدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
- كەيىنگى 10 جىلدا ەلوردادا بوسانۋ سانى %35 عا ارتتى. سوندىقتان قالالىق اكۋشەرلىك ستاتسيونارلار شامادان تىس جۇكتەمەمەن جۇمىس ىستەپ كەلەدى. وسى ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن قالادا ءارقايسىسى 250 ورىنعا ارنالعان ەكى پەريناتالدىق ورتالىق اشىلادى.
العاشقى پەريناتالدىق ورتالىق «سامۇرىق- قازىنا» ا ق قاراجاتى ەسەبىنەن سالىنادى. قازىرگى ۋاقىتتا قۇرىلىس جۇمىسى ءجۇرىپ جاتىر، نىساندى 2027-جىلى پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانعان.
ەكىنشى پەريناتالدىق ورتالىق بويىنشا بيىل جوبالاۋ جۇمىسىن اياقتاۋ، ال نىساندى 2028 -جىلى پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
جەدەل مەديتسينالىق جاردەمدى دامىتۋ اياسىندا جاقىن ۋاقىتتا №2 قالالىق كوپبەيىندى اۋرۋحانا جانىنداعى قابىلداۋ-دياگنوستيكالىق كەشەنىنىڭ (ق د ك) قۇرىلىسى اياقتالادى. بۇل جەدەل مەديتسينالىق جاردەمنىڭ قولجەتىمدىلىگى مەن كورسەتىلۋ جىلدامدىعىنىڭ ارتۋىنا مۇمكىندىك بەرىپ، ستاتسيونارلىق كومەكتىڭ فلاگمانىنا اينالادى.
سول سياقتى «سامۇرىق- قازىنا» ۇ ءا ق» ا ق قولداۋىمەن سارىارقا اۋدانىنداعى №3 جاڭا كوپبەيىندى قالالىق اۋرۋحانانىڭ (ك ق ا-3) جوبالاۋ جۇمىسى جالعاسىپ جاتىر، - دەدى جەڭىس قاسىمبەك.
ءوز كەزەگىندە قالا اكىمى بالالارعا كورسەتىلەتىن جەدەل مەديتسينالىق كومەككە ەرەكشە نازار اۋدارىلاتىنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- 2026 -جىلدىڭ 15-اقپانىنا دەيىن ۇلتتىق شۇعىل مەديتسينانى ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ بازاسىندا نۇرا جانە ەسىل اۋداندارى ءۇشىن بالالارعا ارنالعان تراۆماتولوگيالىق پۋنكت جۇمىسىن باستايدى. بۇل وڭ جاعالاۋدا ورنالاسقان قولدانىستاعى بالالار تراۆمپۋنكتىنە تۇسەتىن جۇكتەمەنى ەداۋىر ازايتىپ، بالالارعا ارنالعان مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ جازدى جەڭىس قاسىمبەك.
استانا قالاسىنىڭ اكىمى جالپى العاندا، ەلوردادا دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنا قاتىستى 11 جاڭا نىساننىڭ قۇرىلىسى كوزدەلگەنىن دە تىلگە تيەك ەتتى. ولاردىڭ قاتارىندا رەسپۋبليكالىق ورتالىقتار، كوپسالالى اۋرۋحانالار، ەمحانالار جانە قوسالقى جەدەل جاردەم ستانتسيالارى بار ەكەنىن ايتتى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن استانا ماڭىنا ەكوپارك سالاتىن بەس اۋماق ۇسىنىلعانىن جازعان ەدىك.