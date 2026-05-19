ەلوردادا التىن وردا تاريحىنا ارنالعان حالىقارالىق عىلىمي كونفەرەنسيا باستالدى
استانا. KAZINFORM - ەلورداداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا «التىن وردا - دالا وركەنيەتىنىڭ ۇلگىسى: تاريح، ارحەولوگيا، مادەنيەت، بىرەگەيلىك» اتتى حالىقارالىق سيمپوزيۋم جۇمىسىن باستادى.
ءىس-شاراعا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قاتىسىپ وتىر.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وسى جىلدىڭ قاڭتار ايىندا قىزىلوردا قالاسىندا وتكەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ التىن وردا تاريحىنا ارنالعان حالىقارالىق سيمپوزيۋم ۇيىمداستىرىلاتىنىن، ءىس-شاراعا الەمنىڭ بەدەلدى عالىمدارى شاقىرىلاتىنىن ايتقان ەدى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، سيمپوزيۋمدى وتكىزۋ قازاقستاننىڭ ۇلتتىق بىرەگەيلىگىن نىعايتۋعا، ەلىمىزدى التىن وردانىڭ قۇقىقتىق مۇراگەرلەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە تانىتۋعا ىقپال ەتەدى. سونىمەن قاتار ۇلى دالا ءداۋىرىن زەرتتەۋدەگى حالىقارالىق عىلىمي بەدەلىن ارتتىرادى.
عىلىمي جيىنعا بارلىعى 350 دەن اسا دەلەگات قاتىساتىنى جوسپارلانعان. ولاردىڭ قاتارىندا حالىقارالىق ۇيىم وكىلدەرى، بەدەلدى شەتەلدىك عالىمدار، قازاقستاندىق تاريحشى-عالىمدار بار.