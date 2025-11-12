لوندون سوتى ەلىنەن قاشىپ جۇرگەن قىتايلىق «كريپتوجۇلدىزدى» 12 جىلعا سوتتادى
استانا. KAZINFORM - ۇلى بريتانيا سوتى قىتاي ازاماتتارىنىڭ اقشاسىن ۇرلاپ، ونى بيتكوينعا اينالدىرعان 47 جاستاعى چيان جيميندى 11 جىل 8 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىردى، دەپ حابارلايدى BBC.
تەرگەۋ دەرەگىنشە، ول قىتايدان قاشىپ، لوندوننىڭ حەمپستەد اۋدانىنداعى قىمبات ۇيگە قونىستانعان. ءبىر جىلدان كەيىن پوليتسيا ونىڭ ۇيىنەن الەمدەگى ەڭ ءىرى كريپتوۆاليۋتا تاركىلەۋلەرىنىڭ ءبىرىن جۇرگىزدى.
چيان جيمين قۇرعان كومپانيا 100 مىڭنان استام قىتايلىق ينۆەستوردى «دەنساۋلىققا ارنالعان جوعارى تەحنولوگيالىق ونىمدەر مەن كريپتوماينينگ جوبالارىنا ينۆەستيتسيا سالۋعا» شاقىرعان. الايدا شىن مانىندە، ول ولاردىڭ قاراجاتىن يەمدەنىپ، كريپتوۆاليۋتا ساتىپ العان.
2017 -جىلى قىتايدا تەرگەۋ باستالعان سوڭ، ول جالعان تولقۇجاتپەن ۇلى بريتانياعا كىرىپ، ايىنا 17 مىڭ فۋنت تۇراتىن ءۇيدى جالداپ تۇرعان.
قازىر تاركىلەنگەن بيتكوينداردىڭ جالپى قۇنى 5 ميلليارد فۋنتقا جۋىق. الدانعان ينۆەستورلار ۇلى بريتانيا بيلىگىنەن اقشالارىنىڭ ءبىر بولىگىن قايتاراتىنىنا ۇمىتتەنىپ وتىر.
تالاپ ەتىلمەگەن قارجى ادەتتە ۇلى بريتانيا ۇكىمەتىنىڭ مەنشىگىنە وتەدى. سوندىقتان كەيبىرەۋلەر بريتانيالىق قازىناشىلىق بۇل «ولجادان» پايدا كورۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ وتىر.