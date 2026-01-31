ۇلتتىق قور - بالالارعا: قارجىنى قايدا جۇمساۋعا بولادى؟
استانا. قازاقپارات - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستاماسىمەن قولعا الىنعان «ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسى ۇلتتىق بايلىقتى ءادىل ءبولۋ قاعيداتىن ىسكە اسىرۋعا باعىتتالعان. جاستارعا باستاپقى تەڭ مۇمكىندىكتەردى بەرۋ مەملەكەتتىڭ باسىمدىققا يە مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى. ال ۇلتتىق قوردا جيناقتالعان قاراجات جاس وتانداستارىمىزعا ەر جەتىپ، ۇلكەن ومىردەگى العاشقى قادامدارىن نىق سەنىممەن جاساۋعا جول اشۋعا ءتيىس.
بيىل باعدارلاماعا 2008-2025 -جىلدار ارالىعىندا تۋعان 6918656 بالا قاتىسقانىن ايتا كەتەيىك. وسىنى ەسكەرە وتىرىپ، 2026 -جىلى باعدارلامانىڭ اياسىندا ءار قاتىسۋشىعا 130,71 دوللاردان اۋدارىلدى.
وسى جىلى 356613 بالا كامەلەت جاسقا تولىپ، ولارعا جيىنتىق مولشەرىندە 44,5 ميلليون دوللار اۋدارۋ كوزدەلگەن.
باعدارلاما ىسكە قوسىلعان ساتتەن باستاپ وعان قاتىساتىن بالالار ءۇشىن ءۇش جىلداعى (2024-2026 -جىلدار) ينۆەستيتسيالىق كىرىستى ەسكەرە وتىرىپ، جيناقتالعان قاراجاتتىڭ جالپى سوماسى ءارقايسىسىنا 370,56 دوللاردان كەلەدى.
«ۇلتتىق قور - بالالارعا» جوباسىنا سايكەس جينالاتىن اقشا ومىردەگى ماڭىزدى الەۋمەتتىك مىندەتتەردى شەشۋگە پايدالانىلادى. ماسەلەن، قاراجاتتىڭ نەگىزگى بولىگى (19,7 ميلليون دوللار) 127446 ماقۇلدانعان ءوتىنىم بويىنشا تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋعا باعىتتالدى. تاعى دا 11,9 ميلليون دوللار 78060 ءوتىنىم بويىنشا بالالاردىڭ ءبىلىم الۋعا بايلانىستى قاجەتتىلىكتەرىنە جۇمسالدى.
اۋدارىمداردى تەكسەرۋ مەن قاراجاتتى پايدالانۋ جولدارى
باعدارلاما تەتىگى سيفرلاندىرىلعان جانە بارىنشا اشىق. اتا-انالار ءوز بالاسىنىڭ جۇيەدە بار-جوعى مەن جيناق قاراجاتىن بىرنەشە تاسىلمەن تەكسەرە الادى:
مامانداندىرىلعان kids.enpf.kz سايتى (بالانىڭ ج س ن بويىنشا) ارقىلى؛
eGov.kz پورتالىنداعى جەكە كابينەتى ارقىلى؛
Halyk, Kaspi.kz جانە Bcc.kz موبيلدى قوسىمشالارى ارقىلى.
ەسكەرەتىن جايت! بالا 18 جاسقا تولعاندا جينالعان سوما بجزق- داعى ارنايى شوتقا اۋدارىلىپ، جيناقتاردى ەلەكتروندى سيفرلى قولتاڭبانىڭ (ە س ق) كومەگىمەن تەك الۋشىنىڭ ءوزى عانا كورە الادى.
تۇرعىن ۇيگە نەمەسە وقۋدىڭ اقىسىنا قاراجات جىبەرۋ ءۇشىن قاراجات يەسىنە ۋاكىلەتتى وپەراتورلار ارقىلى ءوتىنىم بەرۋ جەتكىلىكتى. «ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسى اياسىندا ارىپتەستىك ماقساتتا جۇمىس ىستەيتىن «وتباسى بانك» پەن Halyk Bank قاتارىنا 2025 -جىلدىڭ ورتاسىنان باستاپ جاڭا سەرىكتەس - «تسەنتركرەديت بانكى» قوسىلىپ، جاستاردىڭ تاڭداۋ مۇمكىندىگى كەڭەيگەنىن ايتا كەتكەن ورىندى.