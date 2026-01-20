ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ العاشقى كۇنىندە 200 دەن استام ۇسىنىس ايتىلدى
قىزىلوردا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين قىزىلوردادا ءوتىپ جاتقان V ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ العاشقى كۇنىندە 200 دەن استام ۇسىنىس ايتىلعانىن ءمالىم ەتتى.
ەرلان قارين كەشە بيىلعى قۇرىلتايدىڭ 4 سەكتسياسى ءوز وتىرىستارىن وتكىزگەنىن اتاپ ءوتتى. سونىڭ اياسىندا قۇرىلتايدىڭ 70 كە جۋىق مۇشەسى ءسوز سويلەپ، 200 دەن استام ۇسىنىس ايتىلعان.
ونىڭ سوزىنشە، بىلتىرعى بۋرابايداعى قۇرىلتاي وڭىرلەردى دامىتۋعا سەرپىن بەرگەن.
- بىلتىر ايماقتاردىڭ دامۋى بويىنشا ءبىرقاتار باستاما ىسكە استى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وڭىرلىك دامۋ تۇجىرىمداماسى قابىلداندى. قۇجاتتىڭ باستى مىندەتى - حالىقتى نەگىزگى ينفراقۇرىلىمدارمەن تەڭ دارەجەدە قامتاماسىز ەتۋ. وڭىرلەردەگى نەگىزگى مادەني-تۋريستىك ءىس-شارالاردىڭ تىزبەسى جاسالدى. مۇنىڭ ءبارى ءبىر جىلدا اتقارىلعان جۇمىستاردىڭ ءبىر بولىگى عانا. جالپى بۋرابايدا ايتىلعان باستامالار مەن ۇسىنىستار نەگىزىندە جۇيەلى جۇمىستار جۇرگىزىلدى. ولاردى ءتيىمدى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن قۇرىلتاي مۇشەلەرى سەكسيالاردا، جۇمىس كەزدەسۋلەرىندە ءتۇرلى تالقىلاۋ وتكىزدى، - دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
ايتا كەتەيىك، Kazinform مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايداعى ءسوزىن ترانسلياتسيالايدى.