ۇلتتىق قۇرىلتاي: قازاقستاندا جاڭا كونسۋلتاتيۆتىك ورگان قۇرىلادى
قىزىلوردا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ V ۇلتتىق قۇرىلتايدا جاڭادان قۇرىلاتىن حالىق كەڭەسى ينستيتۋتىنىڭ زاڭدىق مارتەبەسى قانداي بولاتىنىن ايتتى.
- حالىق كەڭەسى ءوز ءمانى بويىنشا باسقا ەلدەردىڭ كونسۋلتاتيۆتىك قۇرىلىمدارىنىڭ تاجىريبەسىن سىڭىرگەن جاڭا مەملەكەتتىك ورگان بولادى. وندا بارلىق ەتنوس، ۇلىستار مەن ايماقتار وكىلدىك الادى. قازاقستاننىڭ حالىق كەڭەسى ەلىمىزدىڭ جوعارى كونسۋلتاتيۆتىك ورگانى مارتەبەسىنە يە بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى كەڭەس قۇرامىن 126 ادامنان اسىرماۋدى ۇسىندى. ەتنومادەني بىرلەستىكتەردەن – 42، قوعامدىق بىرلەستىكتەردەن – 42، ءماسليحاتتار مەن وڭىرلىك قوعامدىق كەڭەستەردەن - 42 وكىل بولۋ كەرەكتىگى دە ايتىلدى.
- حالىق كەڭەسىنىڭ بارلىق مۇشەسىن پرەزيدەنت تاعايىندايدى، ال ءتوراعانى ونىڭ مۇشەلەرى سايلايدى. حالىق كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ قوعامدىق نەگىزدە روتاتسيالىق نەگىزدە تاعايىندالعان ەكى ورىنباسارى، سونداي-اق حاتشىلىقتىڭ باسشىسى بولادى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، Kazinform مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايداعى ءسوزىن ترانسلياتسيالاپ جاتىر.
بۇدان بۇرىن كونستيتۋتسيانىڭ پرەامبۋلاسى ۇلتتىق قۇندىلىقتارىمىزدى ايشىقتايتىنداي قايتا جازىلاتىنى بەلگىلى بولدى.