ۇلتتىق كومپانيالاردىڭ مەملەكەتكە تولەيتىن ديۆيدەندى نەگە ازايتىلدى - پرەمەر جاۋابى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءماجىلىس دەپۋتاتىنىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ «سامۇرىق-قازىنا» باستاعان ۇلتتىق كومپانيالاردىڭ مەملەكەتكە اۋداراتىن ديۆيدەندتەرى نەگە ازايىپ كەتكەنىن ءتۇسىندىردى.
دەپۋتاتتىڭ مۇنداي سۇراق قويۋىنا بيىل قابىلدانعان شەشىم تۇرتكى بولىپ وتىر. جاڭا بيۋجەت كودەكسىندە «سامۇرىق-قازىنا» ۇلتتىق ءال-اۋقات قورى وزىنە ەنشىلەس ۇلتتىق كومپانيالاردان تۇسكەن ديۆيدەندتەردىڭ كەمىندە 50 پايىزىن مەملەكەتكە اۋدارۋ كەرەكتىگى كورسەتىلگەن. ءبىر قىزىعى، قوردىڭ الداعى ءۇش جىلدا مەملەكەتكە اۋداراتىن ديۆيدەندى وسى شەشىم قابىلداعانعا دەيىن اۋدارىپ كەلگەن اقشاسىنان از بولعالى تۇر. ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت قوردىڭ بۇكىل قارجى وپەراتسياسىن باقىلاپ وتىرعانىن، سوندىقتان بۇل تەندەنتسياعا الاڭداماۋعا بولاتىنىن ايتتى.
- ۇلتتىق كومپانيالار جۇمسايتىن، ياعني ەكونوميكاعا قۇيىلاتىن قاراجاتتىڭ اشىقتىعى تۋرالى ماسەلە بارلىق جاعىنان زاڭنامامەن قامتاماسىز ەتىلگەن دەپ ويلايمىز. وزدەرىڭىز بىلەتىندەي، بيىل قابىلدانعان جاڭا بيۋجەت كودەكسىنە ديۆيدەند تولەۋدەن الىناتىن ۇلەس ءاربىر ۇلتتىق كومپانيادان كەمىندە 50 جانە %70 عا دەيىن بولۋى ءتيىس دەگەن نورما ەنگىزىلگەن. بۇرىن بۇل نورما جوق ەدى. بۇل شەكتىك مەجە ۇكىمەتتىڭ قاۋلىسىمەن بەلگىلەندى. ءبىز مۇنى اشىقتىققا، ەسەپ بەرۋگە، ۇلتتىق كومپانيالاردىڭ قاراجاتىن جۇمساۋعا پارلامەنت تاراپىنان قاداعالاۋدى ارتتىرۋعا جاسالعان ەلەۋلى قادام دەپ سانايمىز، - دەيدى ول.
ۇكىمەت باسشىسى ۇلتتىق كومپانيالاردىڭ يەلىگىندە قالاتىن قاراجاتتار اشىق تۇردە جۇمسالاتىنىنا سەنىمدى ەكەنىن ايتادى.
- ءسىز ايتىپ وتىرعان ناقتى سومالارعا كەلسەك، شىن مانىندە، بۇل سوما - مەملەكەتتىك بيۋجەتكە تۇسەتىن ديۆيدەندتەردەگى ايىرماشىلىق، ول «سامۇرىق-قازىنا» قورى ەسەبىنەن قالىپتاسىپ وتىر. مەن بۇل رەتتە ءبىرقاتار سيفر كەلتىرگىم كەلەدى. قور، نەگىزگى مەملەكەتتىك دامۋ ينستيتۋتى رەتىندە، 53 تريلليون تەڭگەگە باعالاناتىن وتە اۋقىمدى ينۆەستيتسيالىق باعدارلامانى جۇزەگە اسىرۋدا. بۇل ۇلكەن سوما. ارينە، قور وسى ينۆەستيتسيالىق باعدارلامانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ءوز قاراجاتىن جۇمساپ قانا قويماي، نارىقتان دا قارىز الۋعا ءماجبۇر، بۇل قالىپتى جاعداي دەپ سانايمىز، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ونىڭ پايىمداۋىنشا، «سامۇرىق-قازىنا» وزىندەگى اقشانى ينۆەستيتسيالىق باعدارلامادان بولەك الەۋمەتتىك جوبالارعا جۇمساپ جاتىر. باسقاشا ايتساق، تابىسىنىڭ ءبىر بولىگى بيۋجەتكە تىكەلەي تۇسپەگەنىمەن، الەۋمەتتىك جوبالار ارقىلى ەل يگىلىگىنە جاراپ جاتىر.
- مىسالى، وڭىرلەردە تەك دەنساۋلىق ساقتاۋ نىساندارىن سالۋدىڭ وزىنە 550 ميلليارد تەڭگە باعىتتالىپ وتىر، ال ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە جالعا بەرىلەتىن تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا 272 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن. بۇل دەگەنىمىز - وتە ماڭىزدى ينۆەستيتسيالار، سوندىقتان دا مەن ايتقان فاكتورلاردى ەسكەرە وتىرىپ، «سامۇرىق-قازىنا» قورىنىڭ ديۆيدەندتەرى بويىنشا قابىلدانعان شەشىمدەر ءبىر نەگىزگە سۇيەنگەن جانە جان-جاقتى قاراستىرىلعان دەپ ەسەپتەيمىز، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
ەسكە سالايىق، بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت جوباسىن قابىلداندى.