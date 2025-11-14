ۇلتتىق بانكتىڭ ينفلياتسيا بويىنشا بولجامى قانداي
الماتى. KAZINFORM – ق ر ۇلتتىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ جوسپارلانعان سالىق جانە بيۋجەت رەفورمالارى ينفلياتسيانى تومەندەتۋگە ىقپال ەتەتىنىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، بيۋدجەت تاپشىلىعى 2,5 پايىزدان 0,9 پايىزعا دەيىن تومەندەيدى. ال قازاقستان ۇلتتىق قورىنان بولىنەتىن ترانسفەرتتەر 5,2 تريلليون تەڭگەدەن 2,8 تريلليون تەڭگەگە قىسقارتىلادى.
- مۇنىڭ ءبارى دۇرىس جانە ەسەپتەلگەن فيسكالدىق ساياسات. ەڭ ماڭىزدىسى - ونىڭ ءىس جۇزىندە ورىندالۋى. ياعني زاڭ جانە ءتارتىپ بولۋى كەرەك. سوندىقتان ءبىز جالپى ماكروەكونوميكالىق پارامەترلەر شەڭبەرىندە وزگەرىستەر مەن تۇزەتۋلەر بولماعانىن كۇتەمىز، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ۇلتتىق بانك باسشىسى سالىق-بيۋجەت ساياساتىن قاتاڭداتۋ مەن بايىپتى اقشا- كرەديت ساياساتى ەكونوميكانىڭ كەيبىر سالالارىنىڭ ءوسىمىن ۋاقىتشا باياۋلاتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
- ادەتتە گاز بەن تەجەگىش قاتار تۇرادى. ءبىراق بۇل ەكەۋىن دە گاز تەتىگى دەۋگە بولادى. ەگەر تىم قاتتى «گاز بەرىپ»، اقشا-كرەديت جانە فيسكالدىق ساياساتتى ءبىر ۋاقىتتا جۇمسارتساڭ، ينفلياتسيا بولادى. قىسقا مەرزىمدە بەلگىلى ءبىر ءوسىمدى كورەسىڭ، ءبىراق كەيىن ينفلياتسيا، كۇرت تومەندەۋ، قۇلاۋ بولادى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، سالىق-بيۋجەت ساياساتىن قاتاڭداتۋ اياسىندا تاريفتىك شارالار كەزەڭ-كەزەڭىمەن جانە باقىلاۋمەن ەنگىزىلەدى. وسى كەشەندى شارالار جيىنتىعى ينفلياتسيانى تومەندەتۋگە كومەكتەسەدى.
- ورتا جانە ۇزاق مەرزىمدە اقشا-كرەديت ساياساتى بەيتاراپ بولۋى ءتيىس. ول ءوسىمدى قولداي نەمەسە تەجەي المايدى. ول ەكونوميكانىڭ ىشكى ورگانيكالىق ءوسىم قارقىنى مەن تەڭگەرىمدى ماكروەكونوميكالىق جاعدايدى ساقتاۋ قاجەتتىلىگىنە سۇيەنە وتىرىپ، تۇراقتى ماكروورتا قالىپتاستىرۋى ءتيىس. سوندىقتان ءبىز وسى قاعيداتتى ۇستانامىز، - دەدى ۇلتتىق بانكتىڭ ءتوراعاسى.
ەسكە سالايىق، وتكەن ايدا ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى 18 پايىزعا دەيىن كوتەردى.
كەشە ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا شەشىم قابىلداۋعا ج ي كومەكتەسۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.