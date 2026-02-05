ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:54, 05 - اقپان 2026 | GMT +5

    ۇلتتىق بانك سيفرلىق تەڭگەنى رەتتەۋ قاعيدالارىنىڭ جوباسىن جاريالادى

    استانا. KAZINFORM - سيفرلىق تەڭگەلەردى شىعارۋ، اينالىسقا جىبەرۋ جانە وتەۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى ۇلتتىق بانك باسقارماسىنىڭ قاۋلىسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا 19- اقپانعا دەيىن جاريا تالقىلاۋعا شىعارىلدى.

    электронные деньги, виртуальные деньги
    Коллаж: Казинформ

    اتالعان جوبا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ، بايلانىس جانە بانكروتتىق ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» 2026 -جىلعى 16- قاڭتارداعى زاڭدى ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا ازىرلەنگەن.

    - سيفرلىق تەڭگەنى شىعارۋ، اينالىسقا جىبەرۋ جانە وتەۋ قاعيدالارى بەكىتىلەدى. سونىمەن قاتار جوبا سيفرلىق شوتتاردى اشۋ، جۇرگىزۋ جانە جابۋ ءتارتىبىن، سيفرلىق تەڭگەنى تاڭبالاۋ مەن سمارت-كەلىسىمشارتتاردى قولدانۋ تەتىكتەرىن، سونداي-اق قاتىسۋشىلارعا قويىلاتىن تالاپتار مەن ولاردىڭ سيفرلىق تەڭگە پلاتفورماسىندا ءوزارا ءىس-قيمىل جاساۋ ءتارتىبىن ايقىنداۋدى كوزدەيدى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    بۇعان دەيىن ساۋىردە مەملەكەتتىك شىعىندى سيفرلىق تەڭگەگە كوشىرۋدىڭ جوسپارى بەكىتىلەتىنىن جازعانبىز.

    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
