    20:30, 10 - قازان 2025 | GMT +5

    ۇلتتىق بانك جاڭا عيماراتقا قاشان تولىق كوشىرىلەدى

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانكتىڭ ەلورداداعى جاڭا عيماراتىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ءمالىم ەتتى.

    Национальный банк Казахстана Қазақстан Ұлттық банкі
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    استانادا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تىلشىلەر بۇل عيماراتتىڭ قۇرىلىسىنا جۇمسالعان قارجى سوماسىنا قاتىستى سۇراق قويدى.

    - عيماراتتىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى. نىساننىڭ تەحنيكالىق اشىلۋى ءوتتى. نەگە تەحنيكالىق؟ ويتكەنى قاۋىپسىزدىك، اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق ماسەلەلەرىمىزدىڭ بارلىق ەرەكشەلىگىن ەسكەرە وتىرىپ، ءالى دە جۇمىس جالعاسىپ جاتىر. قازان ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن تولىق كوشەمىز دەپ ۇمىتتەنەمىن، - دەدى ت. سۇلەيمەنوۆ.

    وسى ورايدا ول عيماراتتىڭ جوباسىن الەمگە تانىمال زاحا حاديدتىڭ ساۋلەت بيۋروسى ازىرلەگەنىن، سونداي-اق بۇل نىسان استاناداعى ەڭ اسەم عيماراتتاردىڭ ءبىرى بولاتىنىن ايتتى.

    - دەگەنمەن قانشا جۇمساعانىمىزدى ايتا المايمىن، سەبەبى بۇل اقپارات «قۇپيا» ساناتىنا جاتادى. سوندىقتان ونى جاريا ەتە المايمىن. قارجىلاندىرۋ ۇلتتىق بانكتىڭ بيۋجەتىنەن باعىتتالدى، - دەدى ۇ ب باسشىسى.

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى %18 عا دەيىن كوتەردى.

