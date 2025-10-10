ۇلتتىق بانك جاڭا عيماراتقا قاشان تولىق كوشىرىلەدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانكتىڭ ەلورداداعى جاڭا عيماراتىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ءمالىم ەتتى.
استانادا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تىلشىلەر بۇل عيماراتتىڭ قۇرىلىسىنا جۇمسالعان قارجى سوماسىنا قاتىستى سۇراق قويدى.
- عيماراتتىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى. نىساننىڭ تەحنيكالىق اشىلۋى ءوتتى. نەگە تەحنيكالىق؟ ويتكەنى قاۋىپسىزدىك، اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق ماسەلەلەرىمىزدىڭ بارلىق ەرەكشەلىگىن ەسكەرە وتىرىپ، ءالى دە جۇمىس جالعاسىپ جاتىر. قازان ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن تولىق كوشەمىز دەپ ۇمىتتەنەمىن، - دەدى ت. سۇلەيمەنوۆ.
وسى ورايدا ول عيماراتتىڭ جوباسىن الەمگە تانىمال زاحا حاديدتىڭ ساۋلەت بيۋروسى ازىرلەگەنىن، سونداي-اق بۇل نىسان استاناداعى ەڭ اسەم عيماراتتاردىڭ ءبىرى بولاتىنىن ايتتى.
- دەگەنمەن قانشا جۇمساعانىمىزدى ايتا المايمىن، سەبەبى بۇل اقپارات «قۇپيا» ساناتىنا جاتادى. سوندىقتان ونى جاريا ەتە المايمىن. قارجىلاندىرۋ ۇلتتىق بانكتىڭ بيۋجەتىنەن باعىتتالدى، - دەدى ۇ ب باسشىسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى %18 عا دەيىن كوتەردى.