ۇلتتىق بانك 2026-جىلعا ارنالعان جوسپارلارىن جاريالادى
الماتى. KAZINFORM – ق ر ۇلتتىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ 2026-جىلى قارجى سەكتورىنىڭ دامۋىنىڭ نەگىزگى باعىتى سيفرلاندىرۋ بولاتىنىن مالىمدەدى.
الماتىدا ءوتىپ جاتقان قازاقستان قارجىگەرلەرىنىڭ XIII كونگرەسىندە تيمۋر سۇلەيمەنوۆ قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى جانە نارىق قاتىسۋشىلارىمەن بىرلەسىپ جۇمىستى سيفرلاندىرۋدىڭ بەس جىلدىق ستراتەگياسى ازىرلەنگەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل ستراتەگيادا ءبىرقاتار ناقتى شارا ەگجەي-تەگجەيلى كورسەتىلگەن. ءبىز ونى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ىسكە اسىرامىز. 2025-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ۇلتتىق كريپتورەزەرۆتىڭ مەملەكەتتىك تسيفرلىق اكتيۆتەر قورىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونىمەن قاتار ءبىز سيفرلىق اكتيۆتەردىڭ ۇلتتىق كاستوديالدىق ساقتاۋ جۇيەسىن قۇرۋدى باستادىق. ەل رەتىندە ءوزىمىزدىڭ تاۋەلسىز سيفرلىق ساقتاۋ جۇيەمىز بولۋى ءتيىس. ول باعالى قاعازداردىڭ ورتالىق دەپوزيتاريى بازاسىندا قۇرىلادى، - دەدى ۇلتتىق بانك باسشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەلەسى كەزەڭ - جاساندى ينتەللەكتىگە كوشۋ. ۇلتتىق بانك ساندىق دەرەكتەرگە نەگىزدەلگەن ەكوجۇيە قۇرىپ جاتىر. قارجى نارىعىنىڭ دەرەكتەر فابريكاسى ىسكە قوسىلدى. الاياقتىقتىڭ الدىن الۋ جۇيەسى ءۇشىن انتيفرود اگەنتتەرى، تالداۋ جۇرگىزۋگە، ۆاليۋتالىق مونيتورينگكە جانە اقشانى جىلىستاتۋعا جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىلعا ارنالعان ج ي اگەنتتەرى ەنگىزىلىپ جاتىر.
- سونداي-اق ءبىز سيفرلىق اكتيۆتەرگە ارنالعان كەڭىستىك قالىپتاستىرىپ جاتىرمىز. جاڭا زاڭدا ولار قارجى سەكتورىنىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە ايقىندالعان، - دەدى ول.
تيمۋر سۇلەيمەنوۆ باعالى قاعازدار نارىعىنا نازار اۋدارىلاتىنىن اتاپ ءوتتى. نارىق قاتىسۋشىلارىمەن، جەتەكشى ساراپشىلارىمەن جانە حالىقارالىق قارجى ۇيىمدارىمەن بىرلەسىپ، قور نارىعىن رەتتەۋدىڭ كەشەندى رەفورماسىن ازىرلەۋ ءۇشىن تەرەڭ تالداۋ جۇرگىزىلمەك.
- كەلەسى جىلى ءبىز باعالى قاعازدار نارىعىن كەشەندى رەفورمالاۋعا كىرىسەمىز. «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىندا قالىپتاسقان وڭ تاجىريبەنى پايدالانعىمىز كەلەدى. ءبىزدىڭ زاڭناما ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، رەتتەۋ مەن قۇقىق ەلەمەنتتەرىن ەلىمىزدە ىسكە اسىرۋ بويىنشا ۇلكەن جۇمىس كۇتىپ تۇر، - دەپ ءتۇسىندىردى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ەسكە سالايىق، ۇلتتىق بانك باسشىسى بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا شەشىم قابىلداۋعا ج ي كومەكتەسۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.